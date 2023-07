Poslední zápas před startem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY mají za sebou fotbalisté béčka Sigmy. S rezervou slovenské Žiliny vedli o poločase 3:1, nakonec ale berou pouze remízu 3:3.

SK Sigma Olomouc B - Žilina B, Jiří Spáčil | Foto: SK Sigma Olomouc

Skvělou úvodní půl hodinu předvedli svěřenci Tomáše Janotky. Nejprve se patičkou prosadil Štěpán Langer, na kterého navázal o pár minut později po pasu Spáčila Fiala. Na 3:0 zvýšila sama Žilina, když si její hráči do vlastní brány srazili centr Filipa Uriči.

Jenže do přestávky tento pohodlný náskok Hanáci neudrželi a hosté přece jenom dokázali snížit. Z ojedinělého útoku se prosadil Prekop.

„V momentech, kdy hrajeme naši hru, je radost se na to dívat. Když ale upadneme do pohodlnosti, tak si zbytečně děláme potíže. Udělali jsme si v první půli výborný výsledkový polštář, ale dáme soupeři nedůsledností šanci snižovat náskok,“ hodnotil trenér rezervy Sigmy Tomáš Janotka.

A po změně stran dokázal čtvrtý celek loňské sezony druhé slovenské ligy srovnat. Hned tři minuty po přestávce přidal svůj druhý gól v utkání Prekop a poté srovnal Hranica.

Přesto mohli domácí vyhrát, jenže Šíp pálil mimo, Fiala nevyzrál na brankáře a Adam Uriča nastřelil pouze břevno.

„Byla to skvělá generálka proti soupeři, který byl výborný na míči. Přestože jsme nechali Žilinu srovnat, tak jsme měli dost příležitostí, abychom utkání zvrátili na svoji stranu. Ten zápas mohl skončit vyšším rozdílem pro nás, obzvlášť, když jsme měli sedmdesát minut duel pod kontrolou. Věděli jsme, že Žilina umí hrát hodně ofenzivně, my ale zápas s takovým vedením už musíme umět uhrát do vítězného konce,“ dodal Janotka.

Příště už by ztráta takového náskoku bolela patřičně více, protože béčko Sigmy cestuje v neděli do Varnsdorfu (17.00) k prvnímu kolu F:NL a již tak půjde o body.

SK Sigma Olomouc B – MŠK Žilina B 3:3 (3:1)

Branky: 15. Langer, 22. Fiala, 34. vlastní - 38. a 48. Prokop, 62. Hranica. ŽK: Fabiánek.

Sigma B: Koutný (78. Bílý) – Galus (74. Michl), Vepřek (74. Bednár), Jaja (74. Dohnálek), Coufal (46. Slavíček), Amasi (46. Šíp), Spáčil (74. A. Uriča), Fabiánek (74. Cahel), Langer (74. Mikulenka), F. Uriča (74. Amasi), Fiala (74. Proniuk). Trenér: Tomáš Janotka.