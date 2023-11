Fotbalisté Sigmy Olomouc B slaví na závěr podzimní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY vítězství. Na půdě Zbrojovky Brno vyhráli 1:0 po trefě Jana Fialy.

Fotbalisté Zbrojovky Brno (v červeném) uzavřeli podzimní část druhé ligy domácí porážkou 0:1 s béčkem Olomouce. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Béčko Sigmy Olomouc mělo v první půli hned dvě příležitosti na otevření skóre. Jenže Slavíček střelou trefil rukavice Berkovce a centr Uriči nedokázal razantněji ve skluzu zakončit Mikulenka.

Po změně stran měl blízko úvodní brance Alijagič, ale Stoppen jej vychytal. Neprosadil se ani nejlepší střelec celé soutěže Jakub Řezníček. Defenziva Sigmy jej ustrážila a třináctou trefu v soutěži nepřidal, aby se odpoutal od stejně úspěšného Hufa. A tak přišel pro Zbrojovku trest. Osm minut před koncem obstřelil Berkovce Fiala a trefil Hanákům důležité tři body.

Chytil poprvé jako soupeř. Sigmu čeká bitva se Slavií, která skolila AS Řím

Brno naopak po dvou výhrách po změně trenéra poprvé padlo pod vedením Tomáše Polácha. Olomouc pak přezimuje na jedenáctém místě s dvaceti body.

„Je to pro nás velká výhra, chutná to sladce. Byl to skvělý výkon hlavně z hlediska defenzivy. Dařilo se nám dobře napadat rozehrávku soupeře a po jedné takové akci jsme dali vítěznou branku. Líbilo se mi, že jsme dokázali být dobří na balonu, i když terén nebyl jednoduchý. Snažili jsme se najít balanc mezi přímočarostí a kombinací. Kluci to zvládli skvěle, byli jsme nebezpečnější a odvážíme si zasloužené vítězství," zhodnotil cenný skalp Zbrojovky kouč olomoucké rezervy Tomáš Janotka.

FC Zbrojovka Brno - SK Sigma Olomouc B 0:1 (0:0)

Branka: 82. Fiala.

Rozhodčí: Dorušák – Pospíšil, Pochylý. ŽK: Pachlopník, Řezníček, Endl, Potočný – Šíp, Fiala. Diváci: 3026.

Brno: Berkovec – Koželuh, Endl, Štěrba (46. Hellebrand), Granečný (85. Toman) – Pachlopník (46. Kronus), Texl (87. Gaszczyk), Hamza – Alijagič (61. Smejkal), Řezníček, Potočný. Trenér: Tomáš Polách.

Sigma B: Stoppen – Slavíček, Matys, Vepřek, F. Uriča – Spáčil, Langer – Hadaš (77. Grečmal), Mikulenka, Šíp (80. A. Uriča) – Fiala (90.+1 Bednár). Trenér: Tomáš Janotka.