Fotbalisté Sigmy Olomouc B vyhráli podruhé za sebou. Ve středu porazili Hanáckou Slavii Kroměříž 3:1 po brankách Davida, Fialy a Galuse.

SK Sigma Olomouc - SK HS Kroměříž | Foto: SK Sigma Olomouc

Velice dobrý start do utkání měli svěřenci Tomáše Janotky. Už ve třetí minutě si na rohový kop naskočil Jan David, který strávil jarní část sezony v Uničově, a hlavou míč poslal na zadní tyč a Sigmě vedla.

Ve 22. minutě už to bylo o dvě branky. Po nákopu se na hranici vápna prosadil proti dvojici protihráčů Fiala a následně obstřelil gólmana.

Nováček druhé ligy ale dokázal ještě před přestávkou snížit. Přihrávka proletěla z pravé strany na hranici malého vápna až na zadní tyč, odkud vypálil Fulnek. Jeho střelu ještě přizvedl jeden z hráčů před Digaňou a ten byl tak bezmocný.

„Šli jsme do utkání z velké únavy, ale to určitě i soupeř. Každopádně jsem spokojený s tím, jak to kluci zvládli. Dobře jsme do zápasu vstoupili, korunovali jsme to dvěma góly po zhruba dvaceti minutách. Pak jsme stáhli nohu z plynu, soupeř zahrozil a nakonec snížil,“ hodnotil trenér béčka Sigmy Tomáš Janotka.

Olomoučtí si ale vzali dvougólový náskok chvíli po změně stran zpět. Po průniku Langera, jehož pokus brankář vyrazil, doklepl míč do prázdné brány hlavou Galus.

Také poslední půl hodina utkání přinesla několik šancí, ale pokusy často těsně míjely tyčky branek, nebo dokázali včas zakročit brankáři.

„Šancí bylo hodně, ale i soupeř tam nějaké měl. Na produktivitě určitě budeme pracovat, ale tři góly rozhodně nejsou špatné. Kdybychom si to udrželi jako standard, tak se nikdo zlobit nebude,“ uzavřel Janotka.

Béčko Sigmy tak slaví druhou výhru v přípravě a už v sobotu v 10.30 se opět ve Slatinicích střetne s Vyškovem.

SK Sigma Olomouc B – SK Hanácká Slavia Kroměříž 3:1 (2:1)

Branky: 3. David, 22. Fiala, 54. Galus – 35. Fulnek.

Sigma: 1. pol.: Digaňa - Slavíček, David, Coufal, Galus - Langer, Spáčil, Mikulenka - A. Uriča, Fiala, Amasi. 2. pol.: Digaňa (65. Koutný) - Michl, Dohnálek, Coufal (65. David), Galus (65. Slavíček) - Fabiánek, Langer (65. Spáčil), Amasi (65. A. Uriča) - Uriča F., Fiala (65. Mikulenka), Šíp. Trenér: Tomáš Janotka.