První poločas inkasovali svěřenci Augustina Chromého pouze jednou. Po půl hodině to byl právě Wágner, kdo otevřel skóre po přihrávce Dudla. V tu dobu už nebyl na hřišti Patrik Slaměna, který musel po jednom ze střetů odstoupit.

„Na začátku jsme promarnili šanci, kterou měl Matoušek, což byla škoda. Únik, do kterého se dostal byl velice slibný. Potom Zlatohlávek nedosáhl na dobrý centr a Galus měl pálit v další šanci dříve,“ popisoval olomoucký trenér příležitosti svého týmu.

Stejně tak Příbram měla několik možností. Ty začala proměňovat hlavně po změně stran. Během deseti minut domácí definitivně rozhodli dvěma brankami Surmaje, ke kterému se přidal dalším zásahem také Wágner.

„V kabině jsem hráče nabádal, že pokud máme na Wágnera osobní obranu, tak jej musíme uhlídat. On se však dokázal prosadit v situacích, kdy jej naši hráči doběhli, ale prohráli hlavičkový souboj. V tom byl velký rozdíl mezi oběma týmy. Každý jejich centr do šestnáctky byl nebezpečný. V tom vidím příčinu vysoké porážky,“ hodnotil Chromý.

A Wágner ještě nekončil a v 74. minutě završil hattrick. „Mrzí mě, že na co jsme se připravili, domácí praktikovali a my jsme nebyli schopni to eliminovat, tedy silnou útočnou dvojici Wágner - Surmaj. Wágner vyhrál v podstatě každý souboj. Sklepával míče na spoluhráče a tím nám dělala Příbram velké problémy,“ uzavřel Chromý.

Napravit vysokou porážku 0:5 budou moci jeho hráči v neděli na domácí půdě v souboji béček s pražskou Slavií.

1.FK Příbram - SK Sigma Olomouc B 5:0 (1:0)

Branky: 34., 60. a 74. Wágner, 50. a 58. Surmaj

Rozhodčí: Petřík - Kotalík, Cichra, ŽK: Dudl, Sakala - Slavíček, Hadaš. Diváci: 672.

Příbram: Melichar - Stropek (84. Jeřábek), Sakala, Fišl - Čejka (72. Osmančík), Petrák, Čermák, Dudl - Zeronik - Wágner (84. Antwi), Surmaj. Trenér: Tomáš Zápotočný.

Sigma: Fendrich - Slavíček, Bednár, Vepřek, Galus - Sedlák - Hadaš (63. Grečmal), Fabiánek (63. Grygar), Slaměna (11. Mikulenka, 63. Fiala), Matoušek - Zlatohlávek (82. Uriča). Trenér: Augustin Chromý.