Svěřenci Augustina Chromého neměli ideální vstup do utkání. V Jihlavě už po třech minutách prohrávali. Nejprve faulovali a následně si Lukáš Zoubele našel centr na zadní tyči a překonal brankáře Trefila.

„Začátek nebyl příznivý. Jihlava předvedla povedenou akci a my si ji nezkušeností nepohlídali. Byla to studená sprcha, po které nám trvalo, než jsme se do toho dostali,“ hodnotil pro klubový web trenér Augustin Chromý.

Po dvaceti minutách začala více hrozit Sigma a tlačila se za vyrovnáním, ale Hadaš, dvakrát Matoušek ani Slaměna svými pokusy neuspěli.

„Přebrali jsme iniciativu a měli tam spoustu dobrých situací,“ potvrdil Chromý.

Srovnat se povedlo až v poslední minutě úvodní půle Filipu Uričovi, který po akci na jeden dotek ve spolupráci s Jakubem Matouškem zakončoval na zadní tyč a stanovil konečné skóre 1:1.

Po změně stran měla první šanci Jihlava, ale Lacko mířil mimo. Na druhé straně pálil Matoušek, ale Jágrik jej vychytal.

„Hráčům jsem vyčítal o poločase, že musejí více zavírat zadní tyč, protože hodně centrů nám prošlo. Měli jsme dobré akce. Ve druhém dějství se nám tohle sice dařilo, hráči však řešili situace pomalu. V závěru domácí hrozili ze standardních situací. Mají vysoké hráče, vsázeli hodně na nákopy, což pro nás bylo velice těžké. Ale zvládali jsme to velmi dobře,“ sdělil Chromý.

Největší šanci na strhnutí zápasu pro domácí měl Křivánek, ale odkrytou část branky netrefil. A když potom Piňa napálil pouze tyč jihlavské branky a dorážející Grečmal poslal pokus do brankáře, rozešly se oba celky po bodu.

„Bod z venku samozřejmě bereme. Nechci být namlsaný a vykládat, že jsme sem jeli vyhrát. Samozřejmě, že chceme vyhrát každý zápas, vzhledem k průběhu zápasu ale remíza odpovídá tomu, co se dělo na hřišti,“ uzavřel olomoucký kouč.

V dalším duelu čeká na rezervní celek Hanáků na Andrově stadionu Opava. Duel je na programu v neděli 14. srpna v 10.15.

FC Vysočina Jihlava – SK Sigma Olomouc B 1:1 (1:1)

Branky: 3. Zoubele – 45. Uriča.

Rozhodčí: Volek - Hurych, Lakomý. ŽK: Vedral, Tall - Spáčil. Diváci: 478.

Jihlava: Jágrik – Křišťál, Vedral, Gabriel, Svoboda (54. Peřina) – Tureček (80. Shudeiwa), Lacko – Fila (46. Piško), Araujo-Wilson (46. Křivánek), Selnar – Zoubele (68. Tall). Trenér: Jan Kameník.

Sigma B: Trefil – Slavíček, Bednár, Vepřek, Sláma – Matoušek (75. Mikulenka), Fabiánek (90+1. Grygar), Spáčil, Uriča (63. Galus) – Slaměna (63. Piña), Hadaš (75. Grečmal). Trenér: Augustin Chromý.