Fotbalisté Sigmy Olomouc B za sebou mají předposlední test před startem F:NL. V zajímavém měření sil se rozešli smírně s béčkem rakouského Rapidu Vídeň.

Rezerva olomoucké Sigmy (v modrém) | Foto: David Kubatík/Deník

Na přírodní trávě se dostali Hanáci do dvou šancí, ale Dohnálka i Spáčila vychytal brankář soupeře. Naopak Rapid tu svoji v desáté minutě po brejku proměnil a zásluhou Wydry vedl.

Po hodině hry dostal Matěj Mikulenka velkou šanci na srovnání, jenže neproměnil pokutový kop. Přesto se Olomouc po chvíli radovala. V 71. minutě poslal Galus centr z přímého kopu na zadní tyč, Šípovu střelu ještě brankář vyrazil, ale míč dorazil do sítě Denis Kramář. Ten mohl ještě duel otočit, ale ve dvou nadějných příležitostech úspěšný nebyl.

„Pro nás velmi kvalitní zápas a konfrontace s podobně věkově poskládaným soupeřem, který hrál jako my velmi rychlý fotbal. Měli jsme v utkání hodně šancí, nedali jsme penaltu, ale cením si toho, že jsme zase dokázali srovnat a opět se rvali až do konce o vítězství. Kluci bojují o pozice, o základní sestavu. Pro nás je výborným signálem, že i když prostřídáme tým, tak kvalita hry nepadá, ba naopak, jde nahoru. Pro nás jsou to příjemné starosti s výběrem základní sestavy,“ hodnotil trenér Sigmy B Tomáš Janotka.

Tomu v utkání pro zranění chyběli Pavel Zifčák či David Jaja. Do tréninku se už zapojili po zranění Filip Slavíček a vrací se také Jakub Coufal. Z áčka pak nastoupili brankář Tomáš Digaňa, obránce Jakub Elbel a záložník Dele.

Generálku na F:NL sehraje béčko Sigmy se Zbrojovkou Brno. Utkání se hraje v sobotu ve 14 hodin.

SK Rapid Vídeň B - SK Sigma Olomouc B 1:1 (1:0)

Branka Sigmy B: 71. Kramář.

Sigma B: Digaňa - Hadaš, Dohnálek, Vepřek, Elbel - Fabiánek, Spáčil, Cahel - Šíp, Mikulenka, F. Uriča. Střídali: A. Uriča, Galus, Grečmal, Kramář, Proniuk, Dele. Trenér: Tomáš Janotka.