Až v posledním utkání zimní přípravy poznali svěřenci trenéra Tomáše Janotky porážku. Béčko Sigmy Olomouc v generálce na FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU v Brně vedlo, nakonec ale se Zbrojovkou prohrálo 1:3.

Generálka Zbrojovky Brno na jarní část druhé ligy proti Olomouci B. | Video: Sabir Agalarov

V sestavě béčka se objevil také Antonín Růsek, který se stále rozehrává po dlouhém zranění, zvládl poločas, celý duel odehrál Elbel a na čtvrt hodiny naskočil také Yunusa Muritala.

V prvních patnácti minutách si oba týmy vyměnily po dvou zajímavých šancích. Následně trefil Koželuh břevno olomoucké brány a chvíli nato hlavičkoval do spojnice Potočný.

„Do desáté minuty šel soupeř dvakrát sám na brankáře, to se nám nesmí stávat. Musíme být pozornější a důslednější. Kdyby to potrestal a nechali jsme si ho utéct hned na začátku, tak v mistrovském utkání ve druhé lize už by to bylo těžké otáčet. Vstupy do zápasů musíme mít lepší a koncentrovanější,“ řekl na úvod Janotka.

Hanáci dvě velké šance Zbrojovky přežili a sami ve 28. minutě udeřili. Po nákopu Grečmala obešel Dele Pernicu, navedl si míč na střed a překonal Sváčka.

Do poločasu ale Olomouc vedení neudržela. Brno srovnalo po ráně Fouska ve 39. minutě a dokázalo průběh duelu ještě otočit. Vepřek špatně rozehrál, Alijagič vyslal nehlídaného Kronuse a ten skóroval.

„První poločas jsme ještě odehráli velice dobře, jen je škoda, že jsme ho nedohráli s vedením, které jsme měli. Poločasové skóre mohlo být lepší,“ hodnotil Tomáš Janotka.

Po změně stran mohli domácí skóre navýšit, ale Slavíček obě rány po závaru zablokoval a gólman Koutný tak nemusel zasahovat. Později však vychytal Granečného, Alijagiče i Řezníčka.

Osm minut před koncem pak přišlo definitivní rozhodnutí, když Hanáci nezachytili náběh Řezníčka, který našel před prázdnou bránou Alijagiče a bylo to 3:1.

„Byla to pro nás skvělá generálka před prvním mistrovským utkáním. Hráli jsme proti kvalitnímu a silnému soupeři. Myslím si, že jsme soupeře pustili do velkého počtu brankových příležitostí, jako se nám to nestalo snad za celou předchozí přípravu dohromady. Z tohohle pohledu nejsme spokojení, potřebujeme mít pozornější a pevnější defenzivu. Zároveň musíme vyzdvihnout individuální kvalitu soupeře. Na počet brankových příležitostí vyhrálo Brno zaslouženě,“ uznal Janotka.

„Kluci to ale maximálně odpracovali a z tohohle pohledu jsme spokojení. Většina hráčů měla dnes velkou minutáž, generálka v tomhle splnila to, co jsme potřebovali. Sestava byla do jisté míry zkombinovaná, je jasné, že v určitých fázích nebyla hra ideální,“ dodal.

Do F:NL pak vsoupí olomoucké béčko v pondělí 4. března na domácím hřišti proti Vyškovu. Duel startuje v 16. hodin.

FC Zbrojovka Brno - SK Sigma Olomouc B 3:1 (2:1)

Branky: 39. Fousek, 43. Kronus, 82. Alijagič - 28. Dele.

Olomouc B: Koutný - Slavíček (71. A. Uriča), Dohnálek (82. Jaja), Vepřek (64. Galus), Elbel - Cahel (78. Muritala), Fabiánek - Grečmal, Růsek (46, Kramář), Dele - Mikulenka. Trenér: Tomáš Janotka.