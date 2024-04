Počtvrté v řadě vyhráli fotbalisté béčka Sigmy Olomouc ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Ve 24. kole sice v Líšni po poločase prohrávali. Po změně stran museli domácí do deseti. Proti oslabenému soupeři pak zajistili tři body brankami Matěj Hadaš a Jan Fortelný.

FNL: Olomouc B - Líšeň (24.9.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

Dvě posily z áčka Ebrima Signghateh a Jan Fortelný, kteří nemůžou nastoupit v nejvyšší soutěži proti Slavii, měl k dispozici v Líšni trenér Sigma Olomouc B.

Duel však pro Hanáky nezačal ideálně. Hned ve čtrnácté minutě sice gólman Koutný lapil šanci Dziubovi, ale míč dorazil Sokol a Líšeň vedla. Béčko Sigmy si následně vytvořilo do poločasu čtyři zajímavé příležitosti, ale dvakrát Singhateh, jednou Langer a ani Slavíček neuspěli.

„Vstup do utkání měla lepší Líšeň a asi po zásluze šla do vedení. Myslím si ale, že jsme byli fotbalovější a silnější v kombinaci v rámci celého zápasu. V prvním poločase jsme měli více ze hry, ale střelecké příležitosti si vytvořily oba týmy. Klukům jsem říkal v poločase, ať jsou trpěliví, že potřebujeme být v kombinaci trochu rychlejší a šance přijdou,“ hodnotil trenér Sigmy B Tomáš Janotka.

Po změně stran se opět vytáhl Koutný v šanci proti střele Lutonského. Poté viděl během pár minut dvě žluté karty domácí Polášek a Líšeň šla do oslabení.

V 73. minutě poslal Tomáš Janotka na hřiště Matěje Hadaše a tomu stačily dvě minuty, aby svojí levačkou vyrovnal na 1:1. V 81. minutě pak dokonal obrat Jan Fortelný, který si po závaru našel odražený míč a napálil jej do sítě.

„Byl to oboustranně kvalitní zápas. Nakonec se potvrdilo, co jsem říkal o přestávce. Zlomovým momentem byl skvělý zákrok Honzy Koutného na brankové čáře. Od té chvíle jsem věřil, že zápas zvládneme. I s ohledem na to, že tým Líšně pak dohrával v deseti.

Po čtvrté výhře v řadě si Hanáci udrželi nejlepší formu v soutěži. V tabulce zůstala rezerva ligové Sigmy čtvrtá, ale už má stejně bodů jako třetí Táborsko.

SK Líšeň - SK Sigma Olomouc 1:2 (1:0)

Branky: 14. Sokol - 75. Hadaš, 81. Fortelný.

Rozhodčí: Batík - Hájek, Pfeifer. ŽK: Aldin, Polášek, Vajner - Fiala, Muritala, Langer. ČK: 62. Polášek (L.). Diváci: 408.

Líšeň: Šulla - Jeřábek, Sokol (75. Rolínek), Dziuba (86. Rimovics), Aldin (86. Hapal), Mionič, Polášek, Tauš (59. Raab), Čermák, Lutonský, Jokovič. Trenér: Petr Maléř.

Sigma B: Koutný - Dohnálek, Cahel, Mikulenka, Slavíček, Fiala, Fortelný (88. Fabiánek), Elbel, Muritala, Langer (73. Hadaš), Singhateh (73. Moses). Trenér: Tomáš Janotka.