„I přes to, že jsme inkasovali tři góly, tak zápas hodnotím pozitivně. Byla to velká škola pro naše mladé hráče. Sedmdesát minut jsme drželi se soupeřem remízový stav, myslím, že jsme hráli velmi dobře. Pak se ale potvrdila kvalita první slovenské ligy. Nastoupili jsme v poněkud odlišné sestavě než před týdnem proti Opavě. Je škoda, že jsme dostali dva slepené góly. Oceňuji, že když se nám podařilo Proniukem snížit, hráči ještě bojovali o to, aby dokázali zápas dovést do remízového stavu,“ hodnotil olomoucký trenér Miloslav Brožek.

SK Sigma Olomouc B - MFK Skalice 2:3 (1:1)

Branky: 29. Huňa, 86. z pen. Proniuk - 24. z pen Vlasko, 73. Nagy, 77. Krčík.

Sigma B: Digaňa - Křišťál, Jaja (45. Dohnálek), Coufal, Styk (45. Bednár) - Jalovičor, Fabiánek (63. Pavlíček) - A. Uriča (75. Michl), Huňa (75. Táborksý), Amasi (80. Petráš) - Ikugar (75. Proniuk. Trenér: Miloslav Brožek.