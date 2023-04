Dvakrát dokázali fotbalisté Sigmy Olomouc B reagovat na vedení Dukly ve středečním vloženém 23. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Potřetí to již nezvládli a po rozhodující brance Pavla Moulise prohráli 2:3.

9. kolo FNL: Sigma B - Dukla Praha | Foto: Deník/David Kubatík

Už v osmé minutě dala Dukla gól, ale neplatil pro ofsajd. V deváté minutě Hanáci na Julisce inkasovali již regulérní branku, když se zpoza vápna trefil přesně k tyči Digaňovy brány Matějka.

„Dukla byla velmi silná směrem dopředu, což potvrdila úvodním velkým tlakem. Trochu jsme mu podlehli a nedařilo se nám udržet míč, prohrávali jsme souboje a nakonec jsme poměrně brzo inkasovali první branku,“ hodnotil trenér Sigmy B Augustin Chromý.

A Dukla byla nadále nebezpečná. Po čtvrt hodině hry si vytvořila závar, obránci jednu střelu zablokovali, Digaňa následně musel vytáhnout dva skvělé zákroky a míč vyrazit.

Chvíli po půl hodině hry se povedlo béčku Sigmy vyrovnat. Po standardní situaci se trefil krásně o zadní tyčku Patrik Slaměna. Ještě do poločasu si ale Dukla vytvořila velkou šanci na to, aby šla do vedení. Z hranice penalty byla ale střela Kozla tečovaná na roh. Z něj se ale trefil Daniel Krch a ve 40. minutě to bylo 2:1.

„Povedlo se nám vyrovnat, vyrovnali jsme i hru, ale pak jsme nepohlídali standardní situaci, což mě hodně mrzí,“ litoval kouč.

V úvodu druhé půle měli Hanáci více ze hry a po hodině hry se opět dočkali vyrovnání. Skvělou práci předvedl na pravé straně vápna Dele Israel, který obešel svého strážce a centrem našel na zadní tyči Denise Kramáře, jenž poslal míč hlavou za Filipa Radu.

Gólové hody pokračovaly. Týmy byly úspěšné v zakončování jednotlivých šancí v 71. minutě přišel totožný centr Dukly, jako tomu bylo při druhé brance Sigmy, jen z levé strany a bývalý hráč Sigmy Pavel Moulis se hlavou z bezprostřední blízkosti nemýlil.

„Ve druhém poločase jsme se do tlaku dostali my. Znovu jsme vyrovnali, ale pak to domácí hodně roztočili a nakonec dali i další gól na 3:2,“ popisoval Chromý.

Domácí si utkání hlídali a i v další průběh utkání se odehrával více u brány Sigmy. V 82. a 84. minutě měla Dukla velké šance na definitivní rozhodnutí. Ani jeden závar ale v branku nepřetavila, při druhém zachránil Hanáky zákrokem Digaňa.

Hanáci si ani v závěru nevytvořili nějaký velký tlak pro další vyrovnání a na Julisce s Duklou prohráli 2:3.

„Snažili jsme se to oživit střídáními a čerstvými ofenzivními hráči, ale na vyrovnání jsme nedosáhli. Hodně nám chyběl vykartovaný Galus, protože jsme museli na levém obránci improvizovat. Vepřek i Slavíček, kteří tam měli alternovat, jsou zranění. Grečmal se toho zhostil slušně, naše mladá obrana to proti tak silné ofenzivě měla těžké. Chybělo víc zkušenosti, být přesnější s míčem a ještě agresivnější bez míče. Na tom musíme zapracovat,“ uzavřel Chromý.

Dukla Praha - SK Sigma Olomouc B 3:2 (2:1)

Branky: 9. Matějka, 41. Krch, 71. Moulis – 33. Slaměna, 59. Kramář

Rozhodčí: Vokoun – Pečenka, Cichra. ŽK: Kozel, Peterka, Hodek - Israel. Diváci: 412.

Dukla: Rada – Barac, Peterka, Krch, M. Zapletal – Kozel (90+3. F. Matoušek), Havelka, Hrubeš (60. Hodek) – Moulis (90. Piroch), Červenka (60. Šebrle), Matějka (90. Buchvaldek). Trenér: Petr Rada.

Sigma B: Digaňa – Hadaš, Dohnálek, Bednár, Grečmal (82. Cahel) – Israel – Uriča (82. Nwankwo), Slaměna (75. Zlatohlávek), Langer, Šíp (75. Fiala) – Kramář. Trenér: Augustin Chromý.