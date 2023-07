Béčko Sigmy nedalo penaltu a vstoupilo do nového ročníku remízou ve Varnsdorfu

Fotbalisté sigmácké rezervy vstoupili do nové sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY plichtou. Na půdě šestého celku minulého ročníku z Varnsdorfu se sice zásluhou trefy Michala Galuse ujali vedení, domácí však dokázali ještě do poločasu srovnat a po přestávce už gól nepadl. A to navzdory tomu, že měli Hanáci k dispozici penaltu.

Varnsdorf - Olomouc B 1:1 | Foto: Tomáš Secký