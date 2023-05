Parádní utkání má za sebou béčko Sigmy Olomouc. Na půdě Vlašimi prohrávalo 0:1, ale následně nasázeli Hanáci čtyři branky a vezou vysokou výhru 4:1.

Filip Uriča | Foto: SK Sigma Olomouc

Důležitý krok k záchraně ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE udělali fotbalisté Sigmy Olomouc B. Pomohl k tomu také Jan Fortelný, který nemůže v neděli nastoupit proti Spartě ve FORTUNA:LIZE.

Vlašim sice vedla od 23. minutě po trefě Suchana, sedm minut před přestávkou ale srovnal Patrik Slaměna.

„Musím kluky pochválit, jak na inkasovaný gól zareagovali, začali jsme po něm být ještě více aktivnější,“ byl spokojený trenér Hanáků Augustin Chromý.

Druhý poločas rozhodl. Dvakrát se během čtvrt hodiny prosadil Filip Uriča. Nejprve využil zmatku v obraně domácích a následně se trefil na zadní tyč po centru Zlatohlávka. „Bylo vidět už v minulém utkání, do kterého šel jako střídající hráč, že je velmi aktivní. Dnes ke dvěma gólům přidal poctivou defenzivní činnost,“ chválil Uriču Chromý.

Právě Zlatohlávek proměnil v nastavení pokutový kop po faulu na Jáchyma Šípa. „Jáchym byl oživením pro naši hru. Na obou se mi líbí, že přijali to, co po nich chci. Tedy že nemohou hrát pouze směrem do útoku, ale musejí také perfektně bránit a plnit si své defenzivní úkoly,“ pokračoval v pozitivním duchu olomoucký trenér.

Béčko Sigmy je tak na sedmé pozici tabulky a čtyři kola před koncem má na sestupovou příčku devítibodový náskok.

„Druhou půli jsme začali opět aktivně a byli jsme odměněni. Kluci za vítězstvím šli a bylo vidět, že chtějí Vlašimi oplatit vysokou prohru 0:5 z podzimu,“ řekl ještě k utkání Chromý.

Pozitivní pro Sigmu je návrat Jiřího Spáčila po zranění, kdy zvládl odehrát půl hodiny. „Jirka naposledy nastoupil v Opavě v 1. kole. Od té doby kvůli zranění nehrál. Pomalu se do toho bude dostávat. Věřím, že za týden bude vypadat ještě lépe,“ zakončil Augustin Chromý.

FC Sellier & Bellot Vlašim – SK Sigma Olomouc B 1:4 (1:1)

Branky: 23. Suchan – 51. a 65. Uriča, 38. Slaměna, 90.+5 Zlatohlávek (pen.)

Rozhodčí: Ulrich – Váňa, Dobrovolný. ŽK: Vala, Kolář – Galus, Langer, Dele, Šíp. Diváků: 447.

Vlašim: Vágner (63. Kolář) – Heppner, Solomon, Rigo, Křišťan (63. Musil), Horský, Smejkal, Halinský, Suchan, Nogha, Vala. Trenér: Martin Hyský.

Sigma B: Trefil – Hadaš, Bednár, Poulolo, Galus – Dele, Slaměna (69. Grečmal) – Langer (69. Spáčil), Fortelný (60. Zlatohlávek), Uriča (76. Šíp) – Vaněček (61. Fiala). Trenér: Augustin Chromý.