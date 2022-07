Trenér Hanáků vyslal do boje kombinovanou sestavu hráčů, kteří nastoupili k předchozím duelům s Pardubicemi (2:2) a Zlínem B (3:1).

Už po čtvrt hodině béčko Sigmy vedlo díky Grečmalovi, hned nato domácí srovnali, ale divokou pětiminutovku uzavřel brankou hostující Kašpárek a navrátil Sigmě náskok.

Jenže domácí se nevzdávali, znovu se na soka z Olomouce dotáhli, do šaten však šli přece jen spokojenější hosté díky druhé brance v utkání Grečmala.

I potřetí ale našly Kvítkovice odpověď, jenže to bylo naposledy. „Dostaly jsme hloupé góly. První po špatném vyběhnutí brankáře, který odkopl míč a pak se srazili hráči a byla z toho penalta. Při druhém gólu se srazili naši dva hráči a když použiju do třetice slovo srážka, tak při třetí brance zůstali ležet na zemi Bednár a Fabiánek,“ popisoval už s úsměvem kouč.

V 61. minutě vstřelil vítězný gól z penalty Patrik Slaměna, kterou sudí nařídil po faulu na Kašpárka. Klid na kopačky Hanáků přidal Galus, který rovněž proměnil pokutový kop a definitivum dal devět minut před koncem Mikulenka.

„Do defenzivy máme na čem pracovat, ale částečně to vyplývá z toho, že jsem protočil osmnáct hráčů a třeba stopeři hráli každý šedesát minut a až na Coufala všichni hráči střídali. Takže je jasné, že když se takto sahá do sestavy, tak chvíli trvá než si to sedne. Celkově to bylo typické přípravné utkání, v němž byly povedené věci, ale také spousta nepřesností na obou stranách,“ uzavřel Augustin Chromý.

Další přípravný duel sehrají svěřenci Augustina Chromého v sobotu 16. července v 11 hodin proti Karviné, která ještě v minulém roce hrála nejvyšší soutěž.

SK Kvítkovice – SK Sigma Olomouc B 3:6 (2:3)

Branky Sigmy: 14. a 45 Grečmal, 20. Kašpárek, 61. Slaměna (z pen.), 78. Galus (z pen.), 81. Mikulenka

Sigma: Trefil – Coufal, David, Vepřek, Smolka – Grygar, Fabiánek, Slaměna – Grečmal, Kašpárek, Uriča. Střídali: Bílý – Bednár, Galus, Spáčil, Nízký, Nováček, Fiala, Maza, Mikulenka. Trenér: Augustin Chromý.