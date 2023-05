Fotbalisté Sigmy Olomouc získali ve 27. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY bod za remízu 2:2 s Chrudimí. K vítězství jim nestačily ani dvě vedoucí branky, soupeř dokázal vždy odpovědět.

SK Sigma Olomouc B - MFK Chrudim | Foto: SK Sigma Olomouc

S navrátilcem Jiřím Spáčilem v základní sestavě či Jakubem Matouškem, který zvládl závěrečných dvacet minut, vstoupili do utkání svěřenci trenéra Augustina Chromého.

A úvod měli povedený. Hned ve čtvrté minutě zúročili svůj tlak, když se po centru Slaměny z rohu prosadil stoper Adam Bednár. Jenže místo toho, aby vedoucí branka Hanáky uklidnila, v osmé minutě už bylo srovnáno zásluhou Juliše. Stejný hráč mohl vývoj duelu otočit, jenže poté, co vyrazil Stoppen nepříjemnou střelu, tak v dobré pozici minul.

Obrat. Sigma po jedenácti letech porazila Plzeň, rozhodl nováček v sestavě

Místo toho se tak ve 27. minutě vrátili domácí do vedení. A bylo to opět ze standardky. Po faulu na Uriču se prosadil z přímého kopu Patrik Slaměna.

Poté si vytvořily zajímavé příležitosti oba týmy, ale poslední branka padla po hodině hry. A byla poměrně šťastná, Halászovi totiž nesedl centr, míč ale zapadl pod břevno - 2:2.

„Remíza odpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Chvílemi to vypadalo, že zvýšíme na 3:1. Byl by to asi rozhodující faktor. V prvním poločase měl velkou šanci Fiala, který byl sám před odkrytou bránou. Vytvořili jsme si příležitosti i ve druhé půli, byli v nich třeba Slaměna, nebo potom i Jirka Spáčil. Mrzí mě, že vyrovnávací gól padl z takového ukopnutí. Byl nádherný, možná i trochu šťastný. Těžko něco vyčítat brankáři. Vzápětí nás Stoppen zachránil,“ hodnotil utkání trenér rezervy Sigmy Chromý.

Velké problémy dělal olomoucké obraně Juliš, ale jeho šanci čtvrt hodiny před koncem Stoppen vychytal. Ještě předtím se neprosadil domácí Fiala.

FOTO: Dva góly Koudelky, tři body doma. Eskáčko doma srazilo brněnského favorita

Sigma tak počtvrté v řadě neprohrála a v dalším utkání se střetne v sobotu v 10.15 na půdě Vyškova.

SK Sigma Olomouc B – MFK Chrudim 2:2 (2:1)

Branky: 5. Bednár, 27. Slaměna – 9. Juliš, 61. Halász.

Rozhodčí: Zaoral – Dresler, Mikeska. ŽK: Látal, Kesner. Diváků: 216.

Sigma B: Stoppen – Hadaš (90.+1 Grečmal), Bednár, Poulolo, Galus – Spáčil, Slaměna (79. Fabiánek) – Uriča (69. Šíp), Kramář (46. Zlatohlávek), Langer – Fiala (69. Matoušek). Trenér: Augustin Chromý.

Chrudim: Floder – Kesner, Míka, Hašek, Halász – Záviška (90.+2 Kodýdek), Skwarczek, Řezníček, Juliš – Průcha (90.+3 Firbacher), Látal (90. Jedlička). Trenér: Radek Kronďák.