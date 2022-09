Poprvé se objevil v brance Olomouce zkušený Vilém Fendrich. A v první půli měl více práce než jeho konkurent. Třinec totiž byl aktivnějším týmem na hrací ploše. Hýblovu střelu z přímého kopu ještě dokázala olomoucká zeď tečovat mimo a z rohu Foltyn hlavičkoval mimo, ale ve třinácté minutě už Fendrich musel zakročit proti tvrdé střele Kateřiňáka.

Postupem času se tlačili dopředu i Hanáci, ale příliš nebezpečných šancí si nevytvořili a brankáře Třince Hasalíka prověřili pouze jednou.

„Hráči byli rychlý, silní na míči, fotbalově chytří a zkušení. Byl to typický zápas proti zkušenému druholigovému mužstvu. Dlouho jsme se hledali v záložní řadě, kde nás soupeř přehrával a přečísloval. Klobouk dolů před kluky. To, co nám chybělo v Líšni, tedy agresivní defenziva, někdy až za hranu sebeobětování, to tentokrát na hřišti odvedli,“ popisoval Chromý.

Těsně před odchodem do šaten se musel činit opět Fendrich. Po rychlé akci pálil dvakrát Kateřiňák, ale domácí brankář střely zneškodnil, při dalších dorážkách mu pomohli obránci, kteří střelecké pokusy zablokovali.

Ve druhé polovině měl stále více ze hry Třinec, ale do příležitostí už se dostávali také olomoučtí fotbalisté. Nebezpečný centr posílal do vápna Štěpán Langer, ale obrana jej odvrátila na roh. Dvacet minut před koncem pak vybídl Šíp Grečmala, ale ten na jeho pas těsně nedosáhl.

„Druhý poločas vypadal, jako bychom nacvičovali obranné standardky. Soupeř nás při nich zatlačil do defenzivy. Byli jsme rádi, že jsme to ubojovali, třeba jen na další roh. Spousta situací Třince zaváněla brankou. V prvním poločase nás po rohu dvakrát reflexivně zachránil Vilém Fendrich, k tomu tam bylo několik zblokovaných střel. Bylo velice důležité, že jsme v prvním poločase neinkasovali. Postupně jsme se snažili hru vyrovnat a být nebezpeční směrem dopředu. Bylo to ale těžké, soupeř měl rychlé hráče. Naši jsou rychlí, ale postrádají kilogramy pro souboje, při nichž to měli těžké. Velice těžko jsme se prosazovali do útočné fáze,“ pokračoval domácí lodivod.

A když se neujala ani hlavička Holíka a ze závěrečného tlaku se Třinec do žádné vážnější šance nedostal, rozešly se oba týmy smírně a rozdělily si po bodu.

„Kluky jsem po utkání pochválil. S bodem jsem spokojený. Vzhledem k průběhu bychom si více nezasloužili. Soupeř byl velice kvalitní,“ uzavřel Augustin Chromý.

Přestože Sigma B nedokázala vstřelit branku, drží se nadále v top trojce tabulky druhé ligy. V následujícím kole pak hraje na půdě Varnsdorfu, se kterým změří síly v neděli v 17 hodin.

SK Sigma Olomouc B - FK Třinec 0:0

Rozhodčí: Kotala – Dresler, Mojžíš. ŽK: Hadaš, Grygar, Grečmal – Hýbl, Kateřiňák, Kania, Jursa. Diváků: 690.

Sigma B: Fendrich – Slavíček, Bednár, Vepřek, Galus – Hadaš, Langer (90. Mikulenka), Sedlák, Šíp (75. Uriča) – Fiala (66. Grečmal), Slaměna (66. Grygar). Trenér: Augustin Chromý.

Třinec: Hasalík – Jursa, Foltyn, Straňák, Hýbl – Kateřiňák (90+3. Machuča), Habusta – Omasta, Holík, Gembický (46. Kania) – Juřena. Trenér: Martin Zbončák.