Příprava, Slatinice: SK Sigma Olomouc - AS Trenčín, Jakub Elbel

Jelikož áčko Sigmy mělo odložený duel Chance ligy v Plzni, za béčko nastoupili Šíp či Langer, kteří normálně bývají v nominaci áčka. V první půli Hanáci dvakrát zahrozili, ale branka nepadla.

„Naše aktivita byla velká hlavně prvních třicet minut, potom jsme šli trošku do pasivity a soupeř také párkrát zahrozil. Projevila se i náročnost ve vedru a bylo to hodně o fyzičce,“ říkal olomoucký kouč Miloslav Brožek.

Po změně stran nahradil Elbel Leibla a hned se to ukázalo jako skvělý tah, protože po minutě Elbel otevřel skóre hlavou. Po hodině hry mohl Baník srovnat, ale nepovedlo se, naopak z protiútoku centroval Muritala a hostující Krupička si srazil míč do své brány.

„O poločase jsme si řekli, že zápas musíme zvládnout. Jsem rád, že jsme to odšpuntovali hned na začátku druhé půle a po vedoucím gólu se uvolnili,“ popisoval Brožek.

Dvacet minut před koncem přidal pojistku z voleje Martin Pospíšil. Za Hanáky pak přidal ještě dva své góly střídající Adam Proniuk a stanovil konečné skóre 5:0. Brankář Koutný tak oslavil čisté konto.

„Bylo to těžké utkání, museli jsme vyhrát. Papírově jsme měli silnější sestavu než soupeř, který byl ale houževnatý. V minulých zápasech jsme proti Žižkovu či Prostějovu dobývali a byli jsme to neustále my, kdo musí. Měli jsme s tím problém, protože jsme góly nedali. Jsem rád, že jich v síti Baníku skončilo pět a máme tři body,“ uzavřel Brožek.

SK Sigma Olomouc B - FC Baník Ostrava B 5:0 (0:0)

Branky: 46. Elbel, 63. Krupička (vla.), 69. Pospíšil, 82. a 90. Proniuk.

Rozhodčí: Cieslar – Hurych, Dohnálek. ŽK: Langer – Měkota, Kilibarda, Krupička. Diváci: 410.

Olomouc B: Koutný – Beneš, Amasi, Fabiánek, Langer (79. A. Uriča), Leibl (46. Elbel), Muritala, Pospíšil, Šíp (79. Kramář), Slavíček (83. Matys), Křišťál. Trenér: Miloslav Brožek.

Ostrava B: Kubný – Holaň, Kašpárek, Kilibarda (55. Nzanza), Komljenovic, Krupička – M. Málek, Měkota, Nogha, Z. Říha (C) – Sirotek. Trenér: Josef Dvorník.