Na podzim naskakoval 22letý Adam Bednár za béčko Sigmy. Byl stabilním členem obranné řady, přesto v zimě mění dres. Rezervu ligového celku mění minimálně na půl roku za Prostějov, se kterým se pokusí odrazit ode dna druholigové tabulky.

Jak probíhal váš přesun na hostování do Prostějova?

Dozvěděl jsem se už v prosinci, že má o mě Prostějov zájem. V létě mi končila v Olomouci smlouva a přemýšlel jsem, co dál. Musel jsem ji prodloužit a nějak vyplynulo, že jsem šel na hostování sem. Chtěl jsem do Prostějova jít, je to pro mě nová výzva a budu se snažit hrát tak, abych se dostal do sestavy, odehrál toho co nejvíc a jako tým jsme se zachránili.

V béčku Sigmy jste na podzim hrával, proč jste tedy volil odchod?

Vždycky až do teď jsem byl buď v béčku nebo se stejně starými kluky, jako jsem já. Nikdy jsem nebyl v áčku, v Olomouci jsem to tam měl daleko. Teď je to poprvé nějaký klub, kde je to áčko, ač je to druhá liga. Chtěl jsem změnit prostředí a uvidíme, co bude dál.

Do áčka jste žádnou cestu neviděl?

Teď ne, jsou tam jiní. Přišlo mi, že do áčka cesta nevede.

V béčku jste nastupoval po boku Michala Vepřeka, jaké to bylo?

Cenná zkušenost. Má odehraných několik ligových zápasů. Spoustu mi toho řekl a já jsem si toho dost odnesl. Bylo dobré s ním hrát.

V Eskáčku jste krátce, ale zažil jste již dva trenéry. Co se změnilo po příchodu Radima Kučery?

Hlavně rozestavení. Trenér Zavadil chtěl hrát na tři stopery, kouč Kučera chce hrát na čtyři vzadu. To je hlavní změna a snad nám to pomůže. I když mně to bylo asi jedno, jaký hrajeme systém. Moc zápasů v té trojce jsem ale nehrál. Za pana Zavadila jsem stihl asi dva nebo tři, ale týmově nám bude asi více vyhovovat čtverka.

Je něco jiného v tréninku?

Je to stejné, oba nám dávali pokyny, věděli jsme, co hrát a teď to bude jen o tom, co nám sedne více, jestli trojka nebo čtyřka. S panem Kučerou jsme byli na krátkém soustředění, kde jsme natrénovali hodně taktiky a už to budeme jen finalizovat.

Během přípravy byli zranění noví hráči Ondřej Ševčík a Ondřej Rudzan, oba obránci. Není to problém při sehrávání?

Problém to může být, ale máme ještě několik dní do začátku soutěže, takže se sestava dokrystalizuje a věřím, že si to sedne.

Prostějov je momentálně poslední, jak vidíte vaše šance na záchranu?

Jsou tady kvalitní hráči, parta je skvělá a věřím, že se zachráníme, protože kluci jsou dobří. Pro mě je i plus, že jsem nešel úplně do neznámého prostředí. Většinu kluků jsem znal, je jich tady dost i ze Sigmy. A koho jsem neznal osobně, tak u něj jsem alespoň věděl, o koho jde.

V posledním kole můžete na dálku bojovat o udržení s béčkem Sigmy. Jak to budete vnímat?

Doufám, že béčko i my se zachráníme a k tomuto vůbec nedojde. Navíc ve vzájemné duelu, který je hned ze začátku ani nemůžu hrát.