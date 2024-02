Už jen necelé dva týdny zbývají do startu jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. A poslední Prostějov zbrojí. Na Hanou hlásí návrat brankář Filip Mucha a klub se poohlíží po dalších třech posilách.

Filip Mucha | Foto: Deník/Jan Pořízek

Původně to vypadalo, že Filip Mucha se do Prostějova nevrátí. Prvotní jednání na začátku zimy nedopadla a Prostějov tak zkoušel například Martina Hrubého z Baníku Ostrava. Ten na zkoušce neuspěl. Volodymyr Krynskyj, který kryl působil v Eskáčku na podzim, podle slov trenéra Radima Kučery zamířil do Litvy.

Nakonec tak klub našel řeč s Filipem Muchou, který už je podle systému FAČRu na hostování v Eskáčku z ligových Teplic. „Hledali jsme konkurenceschopného brankáře, který se bude rvát o pozici jedničky,“ řekl trenér Prostějova Radim Kučera

Do Prostějova již v průběhu zimy několik zajímavých posil včetně Matouška, Matochy, Bednára, Ševčíka či Rudzana dorazilo. Přesto kouč Kučera se sportovním ředitelem Jiřím Balcárkem nemají dost.

A mají jasnou prioritu, kterou je útočník k Tomáši Malcovi. „S jedním útočníkem se nedá hrát. S Dinem jsem strašně spokojený, uhraje spoustu míčů, ale podstupuje každý souboj a stojí ho to hrozně sil,“ komentoval situaci Kučera.

Ten zkoušel v jednotlivých zápasech k Malcovi Koudelku či Bartolomea. „Ale jsou to spíše hráči do tahu. Nemáme druhou možnost. Když hrajete proti agresivnímu soupeři a chcete si pomoci dlouhým míčem,“ objasnil Kučera.

Jeho předchůdce Pavel Zavadil nasazoval na hrot k Malcovi Jakuba Matouška. Jenže to bylo při jiném rozestavení. Zatímco Zavadil praktikoval systém se třemi obránci, Kučera hraje na čtyři, což je hlavní změna.

„Navíc znám Matouška z dřívějška a podle mě je to křídlo. Vyhovuje mu, když má za sebou obránce,“ řekl jasně Kučera.

Kromě útočníka by ještě rád zdvojil post křídel, takže se Eskáčko poohlíží po křídle a také by rádo posilu do defenzivy. „Čas se krátí, tak jsem zvědavý, jestli to stihneme. Pořád se nám otevírají možnosti a čekáme, co dopadne,“ sdělil kouč.

Jeho tým pak v minulém týdnu byl na krátkém soustředění. „Chtěli jsme změnit prostředí, vypadnout odsud, trénovat na přírodní trávě, stmelit kolektiv a pracovat na automatismech. Na obraně, i ofenzivě, součinnost toho, co chceme hrát. Byla tam i intenzita, aby dostávali do těla,“ poodhalil Kučera.

Nemohl tam však pro zranění využít dvou posil Ondřeje Ševčíka a Ondřeje Rudzana. „To byl problém,“ uznal Kučera.

Nyní tak má posledních pár tréninků a sobotní generálku se Zlínskem na přírodní trávě v Lutíně na to, aby vyladil všechno k úvodnímu ostrému duelu s béčkem Sparty. „Snažíme se o výstavbu hry a vytvářet si přečíslení na vlastní půlce s rychlým přechodem, na který máme vhodné typy hráčů, ať to jsou Matoušek, Jaroň či Bartolomeu. Věřím, že do ofenzivy máme kvalitu a musíme pracovat na defenzivě,“ uzavřel Kučera.