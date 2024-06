Fotbalisté HFK Olomouc si v sobotu oddechli. Díky remíze 1:1 na hřišti Rýmařova se definitivně zachránili v divizi.

Divize E: HFK Olomouc | Foto: Deník/David Kubatík

„Myslel jsem si, že 30 bodů bude stačit, ale v ostatních skupinách týmy vyhrály, takže by to ještě nebylo definitivní. Bod z Rýmařova se ukázal jako razítko na záchranu. Jsme rádi, že jsme ho uhráli. Cíl je splněn. Poslední kolo můžeme hrát v klidu,“ byl spokojený trenér HFK Olomouc Petr Večeř.

Holice tak má 31 bodů, což jí dává jistotu účasti ve čtvrté nejvyšší soutěži také v příští sezoně.

V Rýmařově po poločase hosté vedli. „Byl dobrý z hlediska pohybu, byli jsme v nabídce, hledali volné prostory. Ale hráli jsme jen po šestnáctku, ale na posledních dvaceti metrech to moc nešlo, netlačili jsme se do brány a limitovaly nás technické chyby. Bylo tam málo zakončení,“ popisoval Večeř.

Gól jeho tým vstřelil po rohu, když tečovaný centr brankářem vracel do brány na zadní tyči Vejvoda. Oficiálně v zápise však stojí vlastní gól Kolíska. „S tím ale nesouhlasím. Vyhlavičkovával to možná až za čárou, ale takhle by byl vlastní gól každý, který tečuje brankář,“ řekl hostující kouč.

Po změně stran však přišlo srovnání. „Chtěli jsme pokračovat aktivně, ale moc se nám to nepodařilo. Rýmařov se dostal do hry. Měli bychom takové zápasy dohrát do vítězství. Měli jsme tam potom ještě jednu šanci, Machalu ale vychytal gólman. Bod je samozřejmě dobrý a hlavně rozhodující,“ dodal Večeř, jehož tým tak už nemusel čekat na nedělní výsledky.

SK Jiskra Rýmařov – 1.HFK Olomouc 1:1 (0:1)

Branky: 64. Hleba – 37. vl. Kolísek.

Rozhodčí: Šimoník – Brázdil, Havrlant. ŽK: Vejvoda, Pavelka (HFK). Diváků: 175.

Rýmařov: Vilímek – D. Furik, K. Kocúr, Kolísek, Zapletal – Tihelka (81. Koryťák), Hleba (77. T. Furik), Palys, Navrátil – Němec (59. Marek), Jeřábek. Trenér: Milan Furik.

HFK Olomouc: Šarman – Kadlec (46. Purzitidis), Vejvoda, Pavelka – Skočovský, Pícha, Zeman, Svrčina (64. Stoklasa), Tylich – Machala, Kachlík (29. Novotný). Trenér: Petr Večeř.