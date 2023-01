„Ze začátku jsme pálili hodně tutovek. Možná že kdybychom je proměnili, hrálo by se nám pak lépe," hodnotil Petr Zifčák zápas krátce po jeho skončení. „Musím ale říct, že Lipová byla skutečně dobrý soupeř pro start přípravy. Pěkně hráli ze středu, doplňovali se a když jsme po přestávce na pár minut vypadli z rytmu, dostali jsme hned tři góly," dodal.

Lošťákovi svěřenci během pár minut ztratili jasné vedení a postarali se tak o poměrně velké překvapení. Minimálně pro většinu osazenstva okolo prostějovského hřiště.

Jak se ale blížil konec duelu, začal znovu narůstat tlak divizního favorita, který se i přes malou vypovídací hodnotu zápasu nechtěl smířit s prohrou. A právě tady přišel Zifčákův čas. „Dostal jsem od stopera dlouhý míč, navedl jsem si jej mezi hráče a vystřelil levačkou na zadní tyč," popisoval, jak došlo k trefě, která přinesla konečnou remízu 3:3.

„Vím, že to mohlo vypadat, že hrajeme na půl plynu. Náš výkon byl ale dost ovlivněn poměrně velkými tréninkovými dávkami z poslední doby. S tím se ale nedá nic dělat, v přípravě je to naprosto normální. Trénujeme teď třikrát týdně. Dvakrát na hřišti a vždy ve středu jdeme do posilovny," pokračoval.

Cílem je špice, favorit jasný není

Tento třicetiletý ofenzivně laděný záložník se na podzim trefil do sítí svých soupeřů čtyřikrát a další určitě plánuje i na jaro. Jak ale sám přiznává, stanovuje si jiné priority. „Nejdůležitější pro mě bude nezranit se. Dále bych byl rád, kdybychom se skutečně udrželi na špici tabulky. Máme na to a za naši hru si to rozhodně zasloužíme," říká rázně.

Šternberští ze třetího místa ztrácejí na druhý Slavičín osm a na první Kozlovice devět bodů. Je tedy více než pravděpodobné, že o celkové vítězství v soutěži se už nejspíš prát nebudou. Kdo ale dle Petra Zifčáka bude ten, kdo se bude nakonec radovat?

„Kozlovice mají fakt dobrou partu a jdou si za postupem minimálně poslední dvě sezony. Ale dá se s nimi hrát. Podle mě je Slavičín zase o něco lepší po herní stránce. Oba týmy jsou ale neskutečně našlapané a nedá se určit, kdo z nich je větším favoritem," uzavřel.