Čtyři sezony strávil František Zvědělík v týmu Město Libavá, který hraje nejnižší IV. třídu v okrese Olomouc. A v předchozích třech ročnících mu to příliš nestřílelo. Až v tom uplynulém se dostal přes dvacet branek a v létě dostal jedinečnou šanci vrátit se do většího fotbalu.

Jednadvacetiletý ofenzivní hráč to šel vyzkoušet do divizního Šternberka. „Ani jsem to neměl nijak domluvené, pouze kamarád Dušan Gargulák mluvil s kapitánem Martinem Kubou, že můžu přijít na trénink,“ popisoval František Zvědělík.

„Dostal jsem na něj tip na konci minulé sezony. Vrátil jsem se z dovolené a už s námi trénoval. V momentě, kdy jsem ho viděl, tak jsem okamžitě věděl, že nám typologicky obrovsky pomůže. Je vysoký a na to, kolík má let, působí klidně,“ přidal se trenér nováčka divize Ivo Lošťák.

„Já jsem od toho ale nic moc nečekal a vůbec jsem nevěřil, že budu nějak nastupovat nebo hrát v základu,“ dodal naopak Zvědělík.

Jenže se prosadil. V úvodu sezony navíc musel hned ve druhém zápase zaskakovat za klíčového špílmachra Jana Tögela, který se zranil. A zvládl to na výbornou. Proti Skašticím dal dva góly a pomohl k výhře 3:1.

„Byla to pro mě strašná euforie. Skočit ze čtvrté třídy do čtvrté nejvyšší soutěže a dát tam góly je pěkný zážitek,“ usmíval se Zvědělík.

A nebyly to jeho jediné góly. V dalším průběhu přidal ještě tři a za půl sezony jich tak zvládl pět.

„Mohlo jich padnout víc, ale byl jsem mega spokojený, že jsem se prosadil a na první půl sezonu je pět gólů dobrých. Původně to byl totiž obrovský skok. Neřekl bych technicky, ale fyzicky. Ta běhavost je oproti čtverce na jiné úrovni. Když jsem přišel, tak jsem musel zapracovat na fyzičce, to nebudu lhát. Na kluky jsem neměl, ale v letní přípravě jsem se kousl a všechno dotrénoval. Když jsme neměli trénink, tak jsem chodil běhat sám,“ prozradil objev sezony.

Kluk z Města Libavá se tak stal jedním z důležitých tahounů Šternberka při jízdě divizí, ve které přezimuje na třetím místě.

„Musím podzim hodnotit suprově. Nečekal jsem, že tým, který postoupí z kraje, bude takhle excelovat v divizi,“ uznal.

Přitom mohlo být všechno jinak. Celou mládežnickou kariéru strávil František Zvědělík v Sigmě Olomouc, jenže… „Nelíbil se mi tam jeden trenér a odešel jsem,“ překvapil.

A odešel tak, že s fotbalem na nějakou dobu úplně skončil. „Neměl jsem na něj vůbec chuť. Asi rok a půl jsem nehrál, ale kamarádi mě přemluvili, abych si aspoň zahrál s nimi u nás čtvrtou třídu, tak jsem šel,“ popisoval.

I díky své minulosti si tak částečně věřil, že by se mohl ve Šternberku prosadit. „Mám z té Sigmy nějaké zkušenosti a trošku vím, že to ve mně je, v Olomouci jsem působil deseti let a jednu dobu jsem byl nadstandardní hráč,“ pokračoval Zvědělík. „V Městě Libavá jsem pak hrál hlavně pro zábavu, ale nakonec jsem to chtěl jít zkusit výš,“ dodal.

„Vyjel jsem si jeho historii, Sigma mu dala základ a je to na něm vidět. Není první ani poslední, kdo skončil v Sigmě v tak brzké době. Ale je to odraz toho, jak si to vyhodnotí trenéři v daném ročníku, že si takového hráče nechají uniknout,“ přidal se Lošťák.

V Sigmě hrával středního záložníka, ve Šternberku jej kouč nasazuje buď na desítku nebo úplně na hrot.

„Nevadí mi hrát ani jednu z těchto pozic,“ usmál se Zvědělík, jehož silnými stránkami jsou podle něj rychlost a technika. „Naopak musím zapracovat ještě na fyzičce a zesílit,“ dodal.

A ač sám říká, že nepatří mezi nějaké důrazné hráče, tak branky dával na podzim také po rohových kopech a vypadalo to, že ví, kam si stoupnout. „Ale určitě bych o sobě neřekl, že mám čich na góly. Teď se to ke mně párkrát pěkně odrazilo, takže to tak může vypadat,“ říká.

Stále je mu pouze jednadvacet let a pokud bude pokračovat v takových výkonech, může po něm sáhnout i celek z vyšší soutěže. „Ale budu nohama na zemi. Nebudu mít žádné přehnané ambice, ve Šternberku jsem půl roku a chci se soustředit jen na Šternberk,“ uzavřel s pokorou.

„Franta skvěle zapadl do kolektivu. Když se teď v zimě pořádně dotrénuje, tak bude ještě lepší,“ věří šternberský kouč.