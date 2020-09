Olomoucký tým toužil zlomit černou sérii pěti proher, jenže proti favorizovaným Kozlovicím začal špatně. Hned ve 13. minutě inkasoval po zásahu Strašáka.

„Začali jsme školáckou, dětskou naivitou, kdy třikrát špatně odzadu založíme útok a dostaneme z toho nakonec branku. Pak to celý zápas honíme, jelikož nejsme na dobré vlně. Máme trochu svázané nohy, tak nám to tam nepadá,“ konstatoval novosadský trenér Rostislav Sobek.

Ani na hostující straně nebyla s úvodem zápasu velká spokojenost.

„Domácí začali strašně nervózně, protože jsou pod výsledkovým tlakem. My jsme nezačali dobře, spíš jsme byli jen klidnější a dali jsme první branku,“ vyprávěl trenér Kozlovic Vlastimil Chytrý.

Novosadští se postupem času začali zvedat a dostávat se do šancí. Pomohla jim až chyba brankáře Kadlece, po které se Popelka – exekutor standardní situace téměř z poloviny hřiště – mohl radovat z vyrovnávací trefy.

„Byla to chyba brankáře. Zavolal si a do míče nešel. Darovali jsme domácím branku,“ věděl trenér Chytrý.

Na těžkém hřišti pak byl k vidění hlavně boj. Oba týmy měly po jedné gólovce, jenže skóre se už neměnilo.

„Naštěstí jsme vůlí uhráli aspoň remízu. Spokojený však nejsem, protože jsem chtěl vyhrát. Před zápasem by se to možná nejevilo jako špatný výsledek, ale je to zklamání, že nedokážeme zápas dotáhnout do vítězného konce,“ prohlásil Rostislav Sobek. „Děkuji klukům aspoň za ten bod, ale samozřejmě to nestačí.“

Ani kouč hostujícího celku nebyl s jednobodovým ziskem spokojený.

„Chtěli jsme navázat na vítěznou šňůru, chtěli jsme tady vyhrát, ale bohužel po těžkém zápase se Vsetínem jsme přišli o Martina Krále, Petra Nekudu a Adama Galetku. Tyto ztráty byly vidět. Kluci, kteří dostali šanci, ji tolik nevyužili a dneska jsme nehráli dobře. Remíza odpovídá průběhu hry,“ dodal Vlastimil Chytrý.

Nové Sady se v dalším kole představí v Bzenci, Kozlovice se budou snažit vrátit se na vítěznou vlnu doma se Šumperkem.

FK Nové Sady – FK Kozlovice 1:1 (0:1)

Branky: 65. Popelka – 13. Strašák. Rozhodčí: Bělák – Krondráf, Mayer. ŽK: Sobek ml., Popelka – Strašák, Matějka, Moussa. Diváci: 102.

Nové Sady: Šarman – Hirsch, Krátký, Popelka, Kirschbaum – Kovář, Novotný (59. Zachar), Sobek (87. Marčík), Rus, M. Škrabal – Drábek. Trenér: Rostislav Sobek.

Kozlovice: Kadlec – Matějka, S. Řehák, A. Řehák, Kyselák, Chudoba (56. Řezník), Kašík, Moussa, Strašák, Vogl, Krajcar (68. Hwedieh). Trenér: Vlastimil Chytrý.