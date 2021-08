„Bohužel nás sobota nezastihla v takové pohodě a formě jako třeba před týdnem. Nejméně pět hráčů nepodalo svůj standardní výkon, takže soupeř nakonec vyhrál zaslouženě,“ konstatoval vyrovnaně trenér Nových Sadů Rostislav Sobek.

Jeho mužstvo prohrávalo od 16. minuty po brance Jana Stuchlíka. „Na začátku druhého poločasu jsme navíc udělali chybu v rozehrávce a soupeř přidal druhou branku,“ posteskl si Sobek. V 56. minutě se trefil Patrik Gerža.

„Sice jsme pak měli nějaké šance. Aleš Rus trefil břevno, Ždánský byl v dobré pozici a byly tam i další náznaky a pološance, nicméně soupeř si výhru zasloužil. Jeho silové pojetí i terén nám nevyhovovaly,“ řekl Sobek.

Vzhledem k dalším zápasům jej ale mrzí červená karta pro Pavla Kucharčuka na konci prvního poločasu. „Soupeř tam udeřil našeho hráče pěstí a on se k tomu přimotal ve strkanici. Ven šli oba dva, ale troufnu si říct, že pro nás to bylo větší oslabení,“ popsal situaci ze 43. minuty Sobek. „Do dalších zápasů je to velká ztráta. Dalo by se říct, že byl náš nejlepší hráč a byl u většiny gólů i nebezpečných akcí. Bohužel se ale dá čekat, že dostane trest a budeme se muset obejít bez něj,“ dodal. Sobek.

Příští týden hostí Nové Sady doma Skaštice.

FC Vsetín – FK Nové Sady 2:0 (1:0)

Branky: 16. Stuchlík, 54. Gerža. Rozhodčí: Matějek – Kaloč, Dedek. ŽK: Dulík, Dekleva, Vítek, Novák, Foltýn – Popelka. ČK: 43. Dulík – 43. Kucharčuk.

N. Sady: Kubica – Kirschbaum (67. Drábek), Opatřil, Popelka, Kucharčuk, Krátký, Marčík (46. Škrabal), Rus, Hirsch, Ždánský, Bošek (46. Sobek). Trenér: Rostislav Sobek.