„Byl to samotný závěr zápasu. Měli jsme tlak a kopali standardku. Po prvním neúspěšném závaru míč hráči Bzence odhlavičkovali dozadu. Marek Kirschbaum jej ale zachytil a snažil se ho ještě nacentrovat do vápna," popisoval inkriminovaný moment novosadský kapitán.

„Já jsem si na centr vyskočil a hlavičkoval za sebe. Půl vteřiny nato mě ale bzenecký stoper doslova sestřelil. Rozplácl jsem na záda a pak už jenom zaslechl, že sudí odpískal konec. Následně jsem nějakou dobu ležel na zemi a situaci, která potom vznikla, jsem ani pořádně nevnímal. Slyšel jsem ale řev, takže se asi mezi sebou hráči dost ostře pohádali," smál se.

Podobná situace se ale bývalému fotbalistovi Prostějova či Vyškova nestala poprvé. Jedna z nich byla dokonce ještě mnohem horší.

„Vybavil se mi zápas, který jsem kdysi odehrál za Prostějov proti Táborsku. Tam to ale byl útočný faul na spoluhráče v naší šestnáctce, který navíc ještě rozhodčí otočil proti nám a odpískal penaltu. Tam to tedy bylo ještě povýšeno na druhou. Také to navíc bylo v nastavení," zavzpomínal zkušený obránce a také trenér prostějovské mládeže.

Za bod nemohl jen rozhodčí

Zároveň si ale Aleš Rus uvědomuje, že všechnu vinu za ztracený zápas nelze házet pouze na jednoho člověka.

„Vlastních šancí jsme měli více než dost a je tedy i naší chybou, že jsme ztratili dva body doma. Hodně podobný zápas jsme už zažili doma se Vsetínem. Rozdíl byl ale v tom, že Valaši se alespoň trochu snažil napadat naši kombinaci. Bzenečtí, možná i tím, že neměli tolik hráčů na střídání, bránili celý druhý poločas až v poslední třetině hřiště," popisoval.

Kvalitou na MSFL máme

I přes tento nepříjemný zápas jsou ale Nové Sady v poslední době v laufu. Díky desetizápasové série bez porážky se v tabulce Divize E vyšplhali na páté místo. Na třetí Kozlovice, které doma porazily a nyní je s nimi čeká odveta, ztrácí sedm bodů. A vymazat tuto ztrátu není dle slov kapitána během nadcházejících šesti kol vůbec nereálné.

„Myslím si, že nám hodně pomohla zimní příprava. Kádr, který jsme měli, jsme doplnili pouze o do té doby zraněné. Máme tým složený z hráčů, kteří dvakrát dokázali postoupit s Prostějovem z MSFL a do toho i mladé kluky, kteří také pracují dobře a mají šanci se posunout ještě dál," vysvětloval příčiny nebývalé formy svého celku.

„Navíc jsme v přípravě trénovali na velké umělce a odehráli plno kvalitních zápasů s třetiligovými týmy. Mimo jiné jsme porazili Znojmo 6:2 Teď jsme navíc dokázali udělat bodovou sérii a přitáhnout na stadion i diváky. To nám také dost pomáhá," pochvaloval si.

A jak to tedy s týmovými ambicemi vidí do budoucna? „Po posledních zápasech se už pomalu hecujeme, že jedeme na postup. Je to sice nadsázka, ve skutečnosti ale vidíme, že v Divizi můžeme hrát v aktuálním složení prim," řekl sebevědomě.

„Myslím si, že když se mladí ještě trochu vyhrají, tak by byla škoda se za něco schovávat. Prostě chceme hrát co nejvýš. Samozřejmě to bude také o penězích, kvalitativně si ale myslím, že na to máme. V této sezoně je naším cílem porvat se o druhé až třetí místo," uzavřel Aleš Rus.