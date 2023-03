Z derby na úvod jara vyšel lépe Šternberk. Na HFK mu stačil jeden gól

Zápas outsidera s favoritem nabídlo hned první jarní kolo divize E. V derby mezi poslední Holicí a třetím Šternberkem ale diváci žádný veliký příděl do domácí branky neviděli. Trefil se do ní pouze chvíli po přestávce Zifčák. I to však hostům stačilo ke kýženým třem bodům a udržení si své pozice.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fotografie z utkání 1. kola divize E mezi celky FK Šternberk a 1. HFK Olomouc (archivní, hráno 6.8.2022) | Foto: Deník/David Kubatík