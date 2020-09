Všechovice skolily HFK a opět vedou. Netankuje nás to, usmívá se Zatloukal

Fotbalisté Všechovic se domácí výhrou 1:0 nad HFK Olomouc vrátili na čelo tabulky divize E. Nedělní duel 6. kola rozhodl z penalty Adam Hrdlička. „Utkání jsme měli pod kontrolou, byla by velká ztráta, kdybychom to nedotáhli do vítězného konce,“ byl spokojen všechovický trenér Petr Zatloukal.

Fotbalisté Všechovic (v modrém) proti Holici. | Foto: Pavel Hrdlička

Holici nepomohl ani výborný výkon brankáře Marka Machalického, který zejména v prvním poločase přiváděl domácí střelce k pocitům beznaděje. Hlavně díky němu se do šaten šlo za bezbrankového stavu. „Přežili jsme tam spoustu šancí soupeře, podržel nás náš nejlepší hráč na hřišti. Ostatní gólmanovi nepomohli. Neodehráli jsme dobré utkání. Soupeři jsme to usnadnili naším špatným postavením, poločas jsme ale ještě přežili,“ hodnotil mač kouč HFK Olomouc Jiří Derco. Po změně stran ale přišel rozhodující moment utkání. Zkušený stoper Krejčí si ve vápně v souboji s Rolincem nepočínal šetrně a sudí neváhal odpískat penaltu. Tu proměnil Hrdlička. „Byla to z naší strany naivní penalta. Zkušený hráč si tohle musí pohlídat. Kdyby nám předtím dali dva góly, tak neřeknu půl slova. Ale potom jim to takto naservírujeme,“ kroutil hlavou Derco. „Už v prvním poločase jsme měli pět, šest gólových šancí, ale nebyli jsme schopni je proměnit. To byl náš jediný nedostatek, jinak jsme měli velký tlak,“ ohlédl se Petr Zatloukal. Jeho tým sice další góly nepřidal, na důležitou výhru to však stačilo. „Měli jsme obavy, jak to po středečním derby s Hranicemi zvládneme fyzicky, ale kluci mě překvapili. Zvládli být celý zápas aktivní,“ řekl trenér Všechovic. Tým z Holice toho v Záhoří směrem dopředu moc neukázal. „Nemáme typologicky hráče na to, abychom to jednoduše ukopali na 0:0. Chtěli jsme bod, ale doplácíme na naši naivitu. Když chce soupeř hrát fotbal, tak se tomu přizpůsobíme, jakmile se hraje jednoduše a bojovně, máme problémy. Přitom máme zkušené hráče,“ mrzelo Jiřího Derca. Loňský otloukánek podzimu se tak za rok proměnil v lídra divize E. „Nějak nás to netankuje,“ usmíval se všechovický Petr Zatloukal. „My chceme hlavně hrát fotbal, který se bude líbit a bude zajímavý pro diváky, kterých nám začalo chodit na zápasy dost. Chceme dělat body, abychom měli klid a pohodu,“ uzavřel spokojeně Zatloukal. Hranice skolily Valmez standardkou v závěru. Nebylo to ono, řekl kouč Přečíst článek › Tatran Všechovice – 1. HFK Olomouc 1:0 (0:0) Branka: 49. z pen. Hrdlička. Rozhodčí: Poláček – Mikulášek, Broskevič. ŽK: Buček, Vybíral, Mazouch. Diváci: 256. Všechovice: Konečný – Dluhoš, Richter, Zezulka, Geryk – Rolinc (83. Kelnar), J. Plešek, P. Plešek, Hrdlička (90. Rakovský) – Hrabovský (75. Nepožitek) – Hoffmann (67. Hostaša). Trenér: Petr Zatloukal. HFK: Machalický – Forch, Mazouch, Krejčí, Buček – Kotůlek (80. Tylich), Laštůvka, Bernatík, Červenka (87. Filípek) – Vybíral (75. Němec) – Regec (55. Stoklasa). Trenér: Jiří Derco.

