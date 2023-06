Fotbalisté HFK Olomouc jsou ve své divizní skupině na posledním - čtrnáctém místě. Přestože už se nemůžou ze dna odlepit, je pro ně štěstí, že sestoupit nemusí. Vzhledem k rozšiřování divizí na šestnáct celků sestupuje v tomto ročníku pouze nejhorší tým ze všech tří moravských skupin (D, E, F).

Na dálku tak bojují s posledním celkem divize D Bystřicí nad Pernštejnem. Ta má před posledním kolem o tři body méně. V případě rovnosti bodů by tak rozhodovalo skóre. A to je právě to, co si Holičtí výrazně zhoršili a zavařili si.

Ve Vsetíně drželi téměř celý poločas bezbrankový stav. „Byl to normální zápas. Soupeř neměl téměř nic, možná nějaký náznak, navíc mu vypadli dva vysocí hráči, takže jsme věřili, že bychom mohli hrozit ze standardek. Nějaké jsme měli, ale nedostali jsme se do velké šance,“ hodnotil nový trenér týmu Petr Večeř.

Tři minuty před přestávkou však přišel faul na rohu vápna a svoje představení odstartoval proměněnou penaltou Martin Zbranek. Stejný hráč totiž ve dvacáté sekundě druhého poločasu zvýšil na 2:0.

„Penalta byla po situaci, kdy se dva hráči drželi, oba spadli a zapískal ji. Neviděl jsem to ještě na videu, ale asi byla. Každopádně se to dalo ustát, i když se jejich hráč vytáčel směrem k bráně. Jinak jsme chtěli hrát ze zabezpečené obrany a pomoci si standardkami. Blok nám do druhého gólu držel, ale potom už se to vezlo a začal nám skřípat. Dělali jsme chyby v rozehrávce a góly jim darovali,“ litoval Večeř.

Aby toho nebylo málo, tak přidal ještě dvě trefy a pátý úder zasadil olomouckému týmu Matěj Rodek.

„Připravovali jsme se na Vsetín dlouho a důkladně. Upozorňoval jsem na Mlýnka se Zbrankem, kteří nám dělali problémy. Zbranek je sice věkem ještě dorostenec, ale na divizi nadstandardní hráč,“ hodnotil holický kouč.

Porážka 0:5 tak HFK pohoršila skóre. Zatímco před tímto kolem měla Holice v této statistice na svého soka z Bystřice šestigólový náskok, tak před posledním kolem je pouze třígólový.

„Věděli jsme, že může rozhodovat skóre. O poločase jsme si ještě říkali, že 0:1 je 0:1 a nechtěli jsme to otevírat, abychom nedostali pětku, ale stalo se,“ kroutil hlavou Večeř.

V případě vítězství Bystřice v posledním kole na půdě druhého celku divize D Žďáru nad Sázavou a porážky HFK v olomouckém derby proti čtvrtému týmu divize E Novým Sadům je tak možné, že se rozdíl smaže a HFK by mohl sestoupit.

„Nechtěli jsme jít do posledního zápasu v této situaci, bohužel se stalo. Potřebujeme proti Sadům uhrát bod, ale určitě nám nic nedarují. Jinak musíme doufat, že Bystřice nevyhraje ve Žďáru,“ uzavřel Petr Večeř.

FC Vsetín - HFK Olomouc 5:0 (1:0)

Branky: 42. z pen., 46., 64. a 69. Zbranek, 71. Rodek.

Rozhodčí: Vychodil - Janeček, Havrlant. ŽK: Surovec, Hruška - Vejvoda, Kotůlek, Pavelka. Diváci: 120.

HFK Olomouc: Nakládal - Kadlec, Vejvoda, Černík, Kotůlek (55. Filípek), Novotný, Svrčina (68. Lang), Pavelka, Nemeth (68. Kachlík), Červenka, Zeman. Trenér: Petr Večeř.