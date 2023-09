Poprvé v sezoně nastoupil od začátku zápasu a bylo to rozhodně znát. Adam Marčík totiž v zápase jeho Nových Sadů proti Novému Jičínu vstřelil během pouhých 26 minut první dva góly svého celku a dopomohl tak černo-žlutým k jednoznačnému vítězství v poměru 5:1.

Pyroshow po výhře Nových Sadů nad Novým Jičínem a následný oslavný pokřik v šatně | Video: Deník/David Kubatík

„V zápase jsme byli rozhodně lepší, měli jsme míč pod kontrolou a vytvářeli jsme si šance od první minuty. Jenom škoda, že jsme před poločasem inkasovali na 3:1. Chvilku jsme se tak museli strachovat. Brzy po změně stran jsme to ale urvali na 4:1 a bylo to už v naší režii," okomentoval právě proběhnuvších 90 minut 22letý střelec dvou prvních gólů.

Ač hrály Nové Sady proti týmu, který ještě nevybojoval ani bod, nebyli na začátku zápasu v úplně nejkomfortnější situaci. Tým, který hrál poslední dvě sezony na vrchních příčkách tabulky, totiž v prvních čtyřech zápasech nevyhrál ani jednou a na byl předposlední příčce s pouhými dvěma body za dvě remízy.

„Věděli jsme, že už musíme. Jsme však natolik zkušení, že jsme prostě věděli, že ty tři body uhrajeme. Byli jsme si navíc vědomi toho, že ani ty předchozí zápasy jsme neodehráli špatně. Žádná zásadnější nervozita tak v naší hře asi nebyla. Jen o poločase jsme si stále dokola říkali, že to nesmíme podcenit," řekl.

I. A třída, sk. B: Nulu Velké Bystřice umazal kuriózní gól. V Hodolanech narváno

První důležitý zlom tak mají Novosadští úspěšně za sebou. Nyní budou moci na své první vítězství navázat v dalších mačích. Už v sobotu je čeká devátý celek minulé sezony z Bzence, který má aktuálně pouze o dva body více a za dva týdny jedenáctý tým minulé sezony divize F z Rýmařova. Ten až doteď nasbíral stejný počet bodů jako sadaři, tedy pět.

„Doufáme, že už to bude jen a jen lepší. Stále se budeme snažit hrát svoji hru a snad už na tento zápas navážeme i co se týče proměňování šancí. Bzenec bychom sice podle všech papírových předpokladů porazit měli, na druhou stranu se u nich hraje dost nepříjemně. Navíc to k nim je docela dlouhé cestování. Když tam vyhrajeme, tak si ale u nich dáme určitě nějaký ten burčáček a pořádně to oslavíme," uzavřel Adam Marčík v dobré náladě.