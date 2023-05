„Už to pak bylo z naší strany příliš kostrbaté a přišlo mi, že jsme se trošku začali bát. Ve výsledku můžeme být asi rádi za bod," dodal.

Po poločase, ve kterém Holice ztratila dvoubrankový náskok, nebylo domácím borcům v šatně moc do smíchu a těsně po přestávce mohli jen děkovat svému gólmanovi Nakládalovi, že nešli jejich soupeři do vedení. Závěr se už pak dohrál spíše v klidu.

FOTO: HFK v souboji ze dna ztratil nadějné vedení a je tak stále jasně poslední

„Řekli jsme si, že chceme znovu chytit začátek, vlétnout na ně a nejlépe přidat i nějaký ten gól. Tak jsme to zkusili a bohužel to nevyšlo. Jak jsem říkal, je to zlatá remíza," konstatoval.

Nyní, čtyři zápasy před koncem soutěže, jsou holičtí fotbalisté na posledním čtrnáctém místě s pětibodovou ztrátou právě na Všechovice a také Přerov. V jejich neprospěch hraje také to, že se v oněch čtyřech zápasech střetnou, kromě desátého Vsetína, s aktuálně druhými Kozlovicemi, šestým Baťovem a také pátými Novými Sady, tedy městským rivalem.

Body přitom nutně potřebují. Kvůli rozšiřování divizí v příštím ročníku totiž spadne do krajského přeboru pouze jeden celek z posledních míst moravskoslezských divizí. Ve skupině F se jedná o Bruntál, který má o bod více a ve skupině D o Břidličnou, která má zase o bod méně. Na dálku tak tyto tři celky svedou doslova boj na život a na smrt.

„V dosavadní sezoně nám chyběl zejména důraz v šestnáctce, ale i trochu štěstí. Nedali jsme snad žádný sporný nebo šťastný gól. I přes to všechno jsme většinou prohrávali o gól nebo o dva," hodnotil a hned nato dodal: „Máme ještě ale před sebou čtyři zápasy a budeme z nich chtít uhrát co nejvíce bodů. Máme na to."

Do tohoto kalendářního roku vstoupil HFK už pod novým koučem, kterým se stal dosavadní lodivod olomouckých žen Vlastimil Zeman. Od té doby přišel i mírný bodový nárůst, když Olomoučané z devíti utkání získali osm bodů za dvě výhry a stejný počet remíz.

„Trenér Zeman to s námi zkouší z úplně jiné stránky. Více s námi komunikuje a myslím si, že nám to i více sedí," vysvětluje.

Probuzení leklé ryby a maximální efektivita. Kouč Jílek prožil historický moment

„Daří se mu dobře pracovat i s mladými. Těch máme v kádru mnoho a je jen dobře, když si zvyknou na mužský fotbal. Přece jen je to pro každého obrovský skok. Já ale věřím, že čím budou starší, tím to bude lepší," dodává.

Hned jako první zápas čeká Holičáky cesta do Kozlovic. Ty po několika jarních ztrátách přišly o své postavení lídra a rády by se ještě znovu dostaly před Slavičín, na který ztrácejí čtyři body.

Neočekává se tak nic jiného než jasná výhra domácích, Vojtěch Novotný to ale zase tak jednoznačně nevidí. „Je to hratelný soupeř. Tak jako každý v divizi. Některé týmy už tam vyhrát dokázaly a i my pro to uděláme všechno," uzavřel.

Zdroj: Deník/David Kubatík