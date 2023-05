Fotbalisté Štěpánova vstoupili do sezony olomoucké III. třídy jako nováček. Nic to ale…

„Byl to strašně těžký zápas. Proti nám stáli mladí běhaví kluci a my jsme s nimi tempo drželi jen tak tak. Navíc většinu času drželi míč na svých kopačkách, na což nejsme moc zvyklí. Jsme ale zkušení. Trenér nám řekl, jak máme hrát, my jsme to dodržovali a díky tomu jsme nakonec i vyhráli," říkal po zápase třicetiletý střelec, který má na svém kontě už sedm přesných zásahů.

Jeho velký moment v zápase přišel v 79. minutě, kdy si naběhl za šestnáctkou na odražený míč a z první jej i s tečí jednoho z obránců poslal do sítě. „Intuitivně jsem cítil, že si pro ten míč mám dojít a potom jsem už jenom zavřel oči a ze všech sil jsem to propálil. Jsem za to teď velice rád," popsal situaci.

Na jaře se však jednalo o jeho teprve třetí branku. Nejdříve v prvním jarním kole rozhodl o vítězství na hřišti poslední Holice, podruhé se trefil před před dvěma týdny při demolici Přerova v poměru 6:0 a pak až teď.

„Trenér i kluci mi říkali, že už bych měl toho góla dát. Já už ho taky strašně moc dát chtěl a dnes jsem se na to vyloženě cítil. Nečekal jsem ale, že bude zrovna rozhodující a o to jsem samozřejmě ještě radši," vysvětluje.

„Navíc, abych nezapomněl, věřil mi i sekretář našeho klubu, pan Hrazdil. Tomu jsem tak vlastně dal dárek k jeho narozeninám a teď bych mu ještě rád dodatečně popřál všechno nejlepší," dodal ještě s úsměvem.

Šternberk je teď tedy v tabulce divize E s 50 body na třetím místě, ze kterého už jej nikdo nemá šanci dostat. „Možná nám nahrál i fakt, že od nás nikdo nic nečekal. My jsme k tomu přidali i houževnatost a hráli jsme i dost uvolněně," hledá důvody tohoto mimořádného úspěchu.

To navíc ještě nemusí být konečná, protože může zabojovat i o vyšší příčky. Celky Slavičína i Kozlovic, které mají oba o zápas více a tudíž už budou hrát pouze jeden, jsou před nimi totiž o pět, respektive šest bodů. S Kozlovicemi se navíc svěřenci Ivo Lošťáka střetnou již tuto neděli.

„Myslím si, že proti nim už můžeme hrát úplně bez nervů. S Kozlovicemi jsou to navíc vždycky strašně vyhecované zápasy a my na ně umíme. Bude už rozhodovat jen to, kdo to bude více chtít," těší se.

„Budeme jim navíc chtít oplatit tu smolnou domácí prohru. Ten gól jsme prostě mohli dát jak my, tak i oni. Teď si to s nimi rozdáme znovu a kdo bude lepší, ten vyhraje," dodal ještě na závěr s odkazem na vzájemný podzimní zápas, ve kterém Kozlovičtí zvítězili 1:0 gólem Galetky v 90. minutě.

Zdroj: Deník/David Kubatík