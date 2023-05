Seriál Deníku V rukavicích. Každý týden se můžete těšit na exkluzivní příběhy a rozhovory s gólmany z vašeho regionu.Zdroj: Grafika: Deník/Karolína Šulíková

Doma pak v boji o další návrat na čelo tabulky Kozli přivítali přerovskou Viktorku. Velké derby, zvlášť pro brankáře, který by v září mohl oslavit málo vídaných 22 let v FK Kozlovice.

„Je to pro mě největší zápas. I když ty kluky z Přerova už neznám tolik, jako tomu bylo v rámci rivality dřív. Pořád je to ale největší zápas sezony,“ přiznává Petr Kadlec.

Skvělý zákrok určil ráz derby

Znovu nastoupil, znovu vychytal čisté konto. Navíc se v šesté minutě blýskl možná klíčovým zákrokem zápasu, když v úvodní šanci derby vychytal Petra Mirvalda z bezprostřední blízkosti.

„Nevím, jestli to byl klíčový moment, ale na rovinu můžu říct, že důležitý zákrok to byl. Je otázka, jak by se zápas vyvíjel, kdybych to nechytil. Možná by to bylo jinak, protože jsme hned za tři minuty dali gól,“ zamyslel se Kadlec.

Kozlovice zvítězily 3:0 a vrátily se na čelo. Velkou měrou se o tento fakt zasloužil mnohými odepisovaný brankář. „Strašně moc si to užívám. Těšil jsem se. Doufal jsem, že derby si aspoň ještě jednou zachytám,“ prozradil Petr Kadlec.

Ve svých 36 letech žádnou nervozitu necítil, přestože za áčko chytal po dlouhých více než osmi měsících. „Nejvíc nervózní jsem byl z toho, jestli mi bude dres. A moc mi není, budu muset předsedovi říct, ať mi koupí větší,“ zasmál se Petr Kadlec.

Těší se na potomka

Vrací se tedy kozlovická ikona do role jedničky? Pravděpodobně nanejvýš do konce tohoto ročníku. „Bůhví, co bude příští sezonu. Čekám rodinu, uvidíme, jak to bude,“ práskl Petr Kadlec, který si tedy užívá rodinného života plnými doušky.

Minulý týden dokonce s manželkou Karolínou zamířil na krátkou dovolenou do Maďarska, odkud se ale poctivě na derby vrátil. A dopadlo to skvěle. Oslavy tak po nedělní bitvě o Přerov byly v Kozlovicích velké.

„Ještě k tomu zůstala moje manželka v Budapešti. Takže slaměný vdovec. Ale budu hodný. Nějaká oslava určitě bude,“ zmínil Kadlec.

Hudební vystoupení ale prý frontman přerovské kapely Critical Acclaim pro tuto příležitost neplánoval. „Už zpívám jenom za peníze,“ zasmál se závěrem Petr Kadlec.

