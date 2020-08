„První poločas byl výborný, všechno šlo podle našich představ. Udělali jsme nějaké změny v postech a myslím, že jsme je trefili. Zdálo se, že máme zápas pod kontrolou,“ vykládal trenér HFK Jiří Derco, jehož soubor po brankách Mazoucha a Stoklasy vedl zaslouženě 2:0.

Ovšem, jak kdysi poznamenal známý kouč Josef Csaplár v televizním studiu, takový náskok může být pořádně zákeřný.

„Soupeř neměl co ztratit, dal kontaktní gól a najednou jsme zkolabovali. Vsetín hrál jednoduše a my jsme si s tím neporadili. Navíc dal ze čtyř střel tři góly,“ posteskl si Derco.

„Je to frustrující. Když vás soupeř kvalitou přehraje, dostanete dva nebo tři nula, tak to uznáte a nedá se nic dělat. Takhle je to daleko horší. Zlobit se ale můžeme jen sami na sebe. Měli jsme je dorazit,“ řekl okamžitě Derco.

„Šancí jsme na to měli víc než dost. Minimálně tři až čtyři byly stoprocentní. To prostě musíme proměňovat. V minulé sezoně jsme to zvládali, teď bohužel ne. Výkon byl dobrý, ale body nejsou. A my body potřebujeme, abychom se uklidnili. Musíme se z toho sami dostat svou prací,“ dodal holický trenér.

V příštím kole čeká jeho mužstvo prestižní olomoucké derby s Novými Sady. Těm se vstup do sezony povedl o poznání lépe. Po dvou vítězstvích až ve třetím kole těsně prohrály ve Všechovicích.

„Ale je to dobrý soupeř na chycení,“ pousmál se Derco. „Derby je derby a my vlastně nemáme co ztratit,“ řekl.

Jeho tým by navíc do sobotního utkání měl jít už posílen. Z Dolní Lutyně přišel jednadvacetiletý Lukáš Regec, který v minulosti prošel Dětmarovicemi či Petřkovicemi. Ze Sigmy Olomouc pak dorazil devatenáctiletý Filip Twardzik.

„Udělali jsme je na poslední chvíli v pátek. Regec ještě nebyl rozehraný, tak hrál jen dvacet minut, Twardzik ještě nebyl zaregistrovaný. Jsou to hráči, kteří nejsou zatížení těmi porážkami. Mají čistou hlavu. Samozřejmě mají i kvalitu a vytvoří nám zdravou konkurenci. Měli by určitě pomoct,“ věří Derco v lepší zítřky.

„Bojujeme teď trochu sami se sebou. Ale opravdu věřím, že začneme body sbírat. Hráči hodně chtěli a herně už bylo vidět oproti prvním zápasům velké zlepšení,“ uzavřel holický kouč.

1. HFK Olomouc - FC Vsetín 2:3 (2:0)

Branky: 10. Mazouch, 25. Stoklasa – 58., 85. Mišinský, 74. Kovařík.

Rozhodčí: Urbánek – Malimánek, Habermann. ŽK: Stoklasa, Ma. Vyskočil – Vítek, Dudík, Šulák.

HFK: Machalický – Krumpolc, Krejčí, Forch, Buček – Stoklasa (59. Červenka), Mazouch, Laštůvka, Spurný (70. Regec), Bernatík (83. Novotný) – Ma. Vyskočil (86. Kotůlek). Trenér: Jiří Derco.

Vsetín: Eliáš – Naňák, Matůš (63. Gerža), Dudík, Maček (46. Foltýn) – Vítek – Šulák, Surovec, Mydlář (69. Zuzaňák), Kovařík – Mišinský (87. Doležal). Trenér: Miroslav Mičega.