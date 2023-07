Snová sezona, která mohla být zakončená triumfem, nechybělo k tomu moc. Nakonec z toho byl bronz, přesto dostal Šternberk nabídku postupu do MSFL. Tu odmítl a nyní se musí vyrovnat s citelným oslabením.

Už při posledním utkání se s fotbalovou kariérou rozloučil obránce s třetiligovými zkušenostmi Ladislav Koutek. Do Rakouska následně míří defenzivní štít Marek Samek a společně s ním také útočník David Lošťák.

A vypadá to, že na odchodu je také dlouholetá ofenzivní opora Jan Tögel. O víkendu již hrál za Břidličnou a proti HFK Olomouc (1:3) se dokonce prosadil.

Koutek po svém konci: Kariéra byla pestrá, závěr hodně emotivní

„Zatím je to v jednání. Břidličná je prý domluvená s hráčem, ale ne s klubem, což je problém. Honza dostal svolení k odchodu, protože tady odvedl kus práce, ale nepustíme jej zadarmo nebo symbolickou cenu. Na tahu je Břidličná, která má naše podmínky. Zároveň si ale nemyslím, že je šance, aby zůstal, ale nikdy neříkej nikdy,“ přiblížil trenér Šternberka Ivo Lošťák.

Suma sumárum v Tögelovi a Lošťákovi ztrácí Šternberk dva nejlepší střelce. První jmenovaný se prosadil jedenáctkrát, druhý přidal ještě o trefu více. Koutek se Samkem byli potom jasně nejvytíženější hráči.

„Odešlo nám 23 gólů, nevím, kolik to je bodů. Celkem skončili čtyři hráči základní sestavy, kteří pro nás byli nadstandardní. Mara Samek byl takový náš pilíř. Zásah je to velký a citelný,“ potvrdil Lošťák.

A kdo by tedy měl klíčové hráče nahradit? V sobotu proti Uničovu již Šternberk testoval několik možných akvizic. V obraně nastoupili Ondřej Komárek z dorostu HFK Olomouc či dolanský Tomáš Kaluža. V záloze zkoušel Ivo Lošťák Romana Blechtu z dorostu Uničova a v útoku potom Lukáše Galuse ze Sigmy a Šimona Michalika, který strávil podzim v Rýmařově a jaro v krajském přeboru, kde nasázel v dresu Medlova ve čtrnácti zápasech dvanáct gólů.

„Je ještě brzo na to říct, kdo tady zůstane. Za soupeře jsme měli tým z vyšší soutěže a pro ty kluky to byl skok. Neměli ani příliš možnost ukázat, co v nich je. Nikdo ale nezklamal a uvidíme po dalších zápasech,“ komentoval Lošťák.

Na rozhodování ale není příliš dlouhá doba. Ve středu čeká Šternberk další příprava s osmnáctkou Sigmy a o víkendu změří síly venku s Břidličnou. Následuje generálka pravděpodobně s Kostelcem na Hané (pokud nepostoupí z předkola MOL Cupu).

Uničov si v náhradním duelu poradil se Šternberkem

Naopak Šternberk MOL Cup v letošní sezoně hrát nebude. „Po zkušenosti z minulé sezony, kdy jsme hned vypadli proti Dolanům, jsme se nepřihlásili. Navíc jsou to takové termíny těsně před startem soutěže,“ objasnil Lošťák a dodal: „O tom, koho si necháme bychom se chtěli rozhodnout po utkání s Břidličnou, protože příprava není moc dlouhá.“

Výše zmíněná jména ale nemusí být jedinými možnými posilami divizního kádru. „Uvidíme ještě, jestli se něco neuvolní z vyšších soutěží. Minulý rok přišel na poslední trénink před mistrákem Adam Vítek a pak odehrál skvělý podzim. Takže možnost na posílení je vždycky,“ je si vědom trenér.

Každopádně zopakovat uplynulý ročník bude obtížné. Jaké jsou tedy ambice Šternberka?

„Záleží, jestli je dokážeme nahradit a důležité bude, aby se nezranili klíčoví hráči. Chtěli bychom se pohybovat uprostřed tabulky, jak byl cíl i minulou sezonu. Ta ale nakonec vyšla nadstandardně a bude se na ni ještě dlouho vzpomínat,“ uzavřel Ivo Lošťák.