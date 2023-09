Cesta za dalšími třemi body do tabulky ale byla ve Všechovicích hodně trnitá. Ambiciózní domácí celek šel po proměněné penaltě Bezděkem a sólovém nájezdu Nehyby do rychlého dvougólového vedení.

„Kontrovali jsme hru a v podstatě vše nám vycházelo, hráli jsme to, co bychom chtěli. Vysoký presink, napadání, drželi jsme míč a soupeře do ničeho nepouštěli,“ vrátil se k prvnímu poločasu všechovický kouč Lubomír Kubica. „V tu chvíli to s námi nevypadalo dobře,“ přiznal Petr Večeř.

Jenže ve 41. minutě po jednom z hostujících rohů vrátil Skočovský míč do vápna, kde Németh ještě uvolnil Pavelku, který zblízka prostřelil Machalického.

„Gól nám do poločasu velmi pomohl. O poločase v šatně pak nebylo potřeba dělat nějaké dusno. Na hráčích bylo vidět že vědí, že pokud si to už vzadu pohlídáme, tak dopředu si nějaké šance ještě vytvoříme,“ všiml si trenér Holice.

Kubica: Až moc chceme hrát fotbal

Hned první možnost po změně stran využil Novotný a o deset minut později dokonal obrat Svrčina.

„Ve druhém poločase jsme absolutně přestali hrát,“ kroutil hlavou lodivod Tatranu Kubica. „Soupeři stačily jednoduché balony dopředu. My dělali individuální chyby v obraně při rozehrávce, z toho pramenily brejky,“ dodal.

Všechovice měly ještě více než půlhodinu na to, aby s výsledkem něco udělaly, to se jim však díky soustředěné defenzivě Holice nepovedlo. Domácí kouč tak měl po utkání nad čím přemýšlet.

„V prvé řadě bychom měli myslet na obrannou fázi a nejen se hnát do útoku. Je to svým způsobem naše nekvalita. Přestali jsme mít pohyb, hrát na dva, tři doteky. Začali jsme si hrát na fotbalisty a byli jsme za to potrestáni,“ pokrčil Lubomír Kubica rameny.

„Je to zklamání, ale jdeme dál. Musíme s tím něco udělat, možná změnit rozestavení a vyměnit některé hráče za víc bojovné,“ zamyslel se Kubica. „Chceme někdy až moc hrát fotbal a až takovou kvalitu nemáme,“ dodal trenér.

Ten zároveň věří, že Tatran ne zrovna úspěšný vstup do sezony dokáže prolomit, třeba už v dalším utkání s zatím překvapivě druhým Holešovem. „Musíme věřit tomu, že to zlomíme. Loni jsme na podzim uhráli devět bodů, teď jich máme pět, nic se neděje. Musíme se podle toho naladit na těžkého soupeře, se kterým doma chceme zabodovat,“ uzavřel Lubomír Kubica.

Večeř: Máme kvalitní kádr

Zcela opačné starosti prožívá Petr Večeř a celá Holice, která v minulé sezoně dlouho musela řešit dokonce záchranářské starosti.

„I přes některé letní odchody máme pořád kvalitní kádr. Příchodů v létě moc nebylo, ale každý přestup jsme trefili na sto procent a hráči, kteří přišli, se stali okamžitými posilami,“ pochvaluje si Večeř. „V příštích zápasech už navíc můžeme opět využít Parise Purzitidise, který poslední dva zápasy z pracovních důvodů chyběl,“ dodal.

Aktuální (o skóre) čtvrté místo a devět bodů z devíti zápasů jsou pro HFK krásné, trenér se ale prý na tabulku zatím nedívá.

„Na začátku sezony jsem říkal, že potřebujeme udělat co nejdříve 30 bodů, což by mohlo stačit k záchraně. Musíme jít i nadále zápas od zápasu a postupně sbírat body. Uvidíme, na co to ve finále bude stačit. Soutěž vypadá, že bude velmi vyrovnaná,“ očekává Petr Večeř.

Tatran Všechovice – 1. HFK Olomouc 2:3 (2:1)

Branky: 5. z pen. Bezděk, 25. Nehyba – 41. Pavelka, 49. Novotný, 59. Svrčina.

Rozhodčí: Cieslar – Pavlas, Nejezchleb. ŽK: L. Lasovský, M. Lasovský – Svrčina, Skočovský, Filípek. Diváci: 200.

Všechovice: Machalický – Richter, D. Rolinc (72. Kruse), Staněk, Nehyba (65. Kurfürst), L. Lasovský, Bezděk, Orava, M. Lasovský, Skácel (55. Hoffmann), Vahalík (55. Cubo). Trenér: Kubica.

HFK: Šarman – Kadlec, Vejvoda, Filípek, Novotný (69. Kachlík), Svrčina (91. Grégr), Pavelka, Skočovský, Stoppen (91. Pícha), Zeman (60. Lang), Nemeth. Trenér: Večeř.