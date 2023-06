Fotbalový Šternberk má za sebou úspěšnou nováčkovskou sezonu v divizi. Skončil na třetím místě. Přesto nakonec mohl slavit postup.

FK Šternberk | Foto: Marian Jurkulák

Až do předposledního kola bojoval Šternberk o prvenství. O tuto možnost přišel v utkání s Kozlovicemi, které skončilo remízou. Domácí Kozli tak oslavili triumf a vybojovali si právo postupu do MSFL. Jenže posun do vyšší soutěže klub odmítl. Možnost tak dostal Slavičín, ale ani ten na nabídku nekývnul, a tak došla řada na Šternberk.

„Nabídli nám tuto možnost v úterý. Řešili jsme to, ale nabídku jsme odmítli, protože na to klub není celkově připravený. Nečekali jsme, že by se situace mohla takhle vyvrbit, takže jsme se na to nechystali. Také ekonomicky by to bylo těžší a muselo by se k tomu postavit jinak město,“ sdělil trenér Ivo Lošťák.

Na třetího účastníka z Olomouckého kraje si tak fanoušci v MSFL budou muset počkat. Místo zaujal třetí celek ze skupiny D Brno Bohunice.