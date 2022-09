Souboj druhého s třetím byl šlágrem kola. A Šternberští jej zvládli na výbornou. „Připravovali jsme se na to, klukům jsem říkal, že to bude nejsilnější soupeř, který k nám přijede, což se na sto procent potvrdilo,“ začal s hodnocením trenér vítězů Ivo Lošťák.

Jeho svěřenci vstoupili do utkání skvěle a už v desáté minutě vedli zásluhou Petra Zifčáka. „Předcházela tomu chybička soupeře, kdy neodkopl míč a Peťa konečně protrhl svoji střeleckou smůlu a dal sice ušmudlaný gól, ale platil a uklidnil nás,“ popisoval Lošťák.

Také Slavičín si ale vytvořil nějaké šance. Ve druhé půli jich ale už nebylo tolik. „Hrozili celý zápas, byli výborní na míči, což jsme věděli. Klukům jsem o poločase říkal, ať si nic nedělají z toho, že nemají balón tak často, jak jsou zvyklí. Dal jsem jim nějaké pokyny a oni je do puntíku splnili,“ chválil kouč.

Ve druhém poločase poslal na hřiště Františka Zvědělíka, který nejprve zazdil velkou šanci, když obešel brankáře, ale netrefil prázdnou bránu. Následně však třináct minut před koncem zužitkoval přihrávku od Jana Tögela a zvýšil na 2:0.

„To už jsme věděli, že zápas zvládneme. Šli jsme tomu naproti. Výborně jsme se doplňovali a zajišťovali. Ve druhé půli jsme Slavičín pustili maximálně do jedné šance, to bylo všechno. Kromě výhry jsme rádi i za nulu,“ pokračoval Lošťák.

Právě pevná defenziva zdobí Šternberk v probíhající sezoně. Nikdo nedostal méně gólů. Soupeři se proti němu trefili z osmi zápasů pouze šestkrát. A to i přes to, že už třetí zápas se musel Lošťák obejít bez svého kapitána a stopera Martina Kuby.

„Máme strašně silnou lavičku. Kluci, kteří na ní jsou, by všude jinde hráli v základu, což se potvrzuje a je to rozhodující faktor. Martin nám určitě chybí, je to vůdčí typ, ale i o berlích chodí na lavičku a jde vidět, jak s týmem žije. Minulý zápas jsme měli mladou stoperskou dvojici - devatenáct a dvacet let - teď se nám vrátili Drmola a Smrček, takže máme adekvátní náhrady. Skvěle hraje Martin Vašička a Martin Kuba to bude mít těžké, aby se vrátil do sestavy,“ řekl Lošťák.

Na to je ale ještě čas. Jeden z pilířů šternberské obrany bude chybět pravděpodobně až do konce podzimní části. Po ní by už Šternberk mohl mít splněný cíl, kterým byla před sezonou hlavně záchrana. Po osmi kolech má už dvacet bodů a minimálně do neděle se bude vyhřívat na čele tabulky. Sesadit na druhé místo jej můžou pouze Kozlovice, které čeká nedělní dohrávka s Bzencem.

„Fotbal je zrádný a musíme si to užívat. Jsme za to strašně vděční. Klobouk dolů před tím, co kluci předvádí a je to jen odměna za to, jak trénují. Martin teď nemá důvod návrat na trávník uspěchat,“ potvrdil Lošťák.

Usnout na vavřínech však v klubu nechtějí. Příští kolo je čeká utkání v Přerově. „Nikdy nebudu trenér, který bude spokojený. Spokojený trenér je špatný trenér. Budeme chtít uhrát co nejlepší umístění a hodnocení přijde až po půl sezoně a až potom se budeme zaobírat, co bude dál,“ uzavřel Ivo Lošťák.

FK Šternberk - FC TVD Slavičín 2:0 (1:0)

Branky: 10. Zifčák, 77. Zvědělík.

Rozhodčí: Kostelník - Vlk, Jílková. ŽK: Drmola, Smrček - Vincour, Školník, Goňa, Rožek, Kocián. Diváci: 350.

Šternberk: Kopřiva - Lošťák (62. Zvědělík), Drmola, Zifčák (75. Sekela), Tögel, Vašička, Koutek, Hustý, Sedláček (90. Gábor), Smrček, Samek. Trenér: Ivo Lošťák.