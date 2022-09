„Byl to určitě nejlepší soupeř, se kterým jsme se dosud v této sezoně střetli. Byl výborný jak po taktické stránce, tak i po té fyzické. Jejich hráči byli dost vysocí. My jsme tedy nakonec i vzhledem k vývoji, kdy jsme prohrávali a museli dotahovat, spokojeni. Remíza je spravedlivá," říká šternberský lodivod Ivo Lošťák.

Za bezbrankového stavu se utkání hrálo až do 38. minuty. Potom se totiž k nařízenému pokutovému kopu postavil Marián Kovář a proměnil. Do šaten se tak šlo za těsného vedení borců ze Zlínska.

Domácí se však z hrozby první letošní prohry nesložili a patnáct minut před finálním hvizdem rozhodčího Šafrána dokázal srovnat stav na 1:1 Martin Kuba. V následujících minutách už poměrně početná divácká návštěva žádný gól neviděla. Oba celky si tak rozdělily po bodu.

Uničov udělal dvě chyby a nestačil na neoblíbenou Vrchovinu

„Soupeři přišlo před sezonou hodně kvalitních hráčů a chviličku jim asi ještě bude trvat, než se ještě více sehrají. I tak ale měli hrozně nebezpečné standardky, rohy i šance vyplynuté ze hry. Podle mě je jen otázkou času, kdy se začnou prosazovat i bodově," udělil šternberský kouč poklonu svému soupeři.

Šternberští fotbalisté zůstávají stále neporaženi a s deseti body z dvanácti možných nyní zaujímají dělené druhé místo společně s Kozlovicemi. To Holešov si připsal ze čtyř pokusů už třetí remízu a se třemi body je jedenáctý.

„Myslím si, že se nám tak daří i díky dobrému losu. Ten jsme dokázali potvrdit i na hřišti, což mi dělá radost. Síla v mužstvu je a užíváme si každý zápas. Ty mají úplně jiný náboj než v krajském přeboru. Zatím se nám daří a já věřím, že se nám bude dařit co nejdéle," pokračoval šternberský kormidelník.

V příštím kole čekají divizního nováčka aktuálně deváté Všechovice, které však mohly mít klidně o tři body více. V zápase proti silným Kozlovicím totiž vedly 2:0 a o výsledek přišly až v samotném závěru, kdy inkasovaly v 88. a 89. minutě.

Oslabené Nové Sady nestačily v Brně na rezervu Zbrojovky

„Je to znovu mužstvo, do kterého přišlo před sezonou asi pět nových hráčů. Budeme se na ně tedy chystat jako na každého jiného soupeře a půjdeme do toho znovu s tím, že chceme bodovat," uzavřel Ivo Lošťák.

FK Šternberk - SFK ELKO Holešov 1:1 (0:1)

Branky: 75. Kuba - 38. Kovář (pen.). Rozhodčí: Šafrán - Dedek, Ehrenberger. ŽK: Samek - Třasoň, Kolenič. Diváci: 410.

Šternberk: Kopřiva - Lošťák (89. Sekela), Kuba, Zifčák (56. Tögel), Zvědělík, Vítek, Koutek, Hustý (56. Kuba), Sedláček (85. Vašička), Smrček, Samek. Trenér: Ivo Lošťák.

Holešov: Janalík - Novotný, Třasoň (85. Hendrych), Semenyna, Bahounek (65. Kolenič), Polomík (73. Zakopal), Kovář, Miklík, Daněk, Mlýnek, Lakomý. Trenér: David Chuda.