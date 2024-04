Fotbalisté Šternberka o víkendu oslavili první jarní vítězství. V rámci divize E vyhráli na hřišti Rýmařova, kterému se vůbec nedaří. Nesrazil je ani rychlý inkasovaný gól. Reagovali na něj čtyřmi svými trefami.

Jiskra Rýmařov - FK Šternberk | Foto: SK Jiskra Rýmařov

Sérii čtyř zápasů, v nichž nedal Šternberk gól, byla pryč již v uplynulém kole, když remizoval s Bzencem 1:1. Byl to jeho druhý bod na jaře ze čtyř zápasů. V pátém se dočkal vítězství.

„Nehráli jsme v přechozích zápasech tak špatně, ale nedávali jsme góly a hned to bylo vidět na výsledcích,“ byl si vědom trenér Šternberka Ivo Lošťák.

V Rýmařově pro ně přitom utkání nezačalo nejlépe, když už v šesté minutě prohrávali. „Udělali jsme tam dvě chybky. Nejprve jsme povolili průnikovou přihrávku do vápna a potom si nepohlídali zadní tyčku. Trošku nás to utlumilo, ale postupně jsme se dostávali do zápasu a zvýšili aktivitu,“ popisoval Lošťák.

Ve 22. minutě jeho tým srovnal. Zvědělíkovu ránu ještě Pitron vyrazil, na dorážku Sedláčka už ale neměl nárok.

„Bylo důležité, že jsme vyrovnali ještě do poločasu. Měli jsme tam pak ještě závary na obrat, ale ten se nám povedl až po přestávce,“ nastínil Lošťák.

Ve druhé půli to byl už po sedmi minutách hry opět Sedláček, kdo se radoval z přesného zásahu. Šternberk potom ještě v samotném závěru zasadil Jiskře dva další direkty. Prosadili se mladíci Knebl a Odstrčil.

„Měli jsme i další šance. Minimálně dvě tutovky brankář soupeře chytil. Konečně ale přestal foukat vítr a my jsme na perfektně připraveném hřišti konečně naplno bodovali. Jeli jsme sem s cílem vyhrát, což se po dobrém výkonu povedlo. Je to pro nás vzpruha, dali jsme krásné góly a prosadili se mladí hráči,“ byl spokojený šternberský kouč.

Ten navíc musel před zápasem řešit nepříjemnosti. Kromě chybějících zkušených hráčů Hustého s Martinem Kubou mu vypadl při rozcvičce také Jakub Smrček. „Necítil se dobře, musel ho nahradit Michal Sitta, který bral týden antibiotika a část zápasu zvládl velmi dobře. Jsem rád, že jsme to zvládli i v této sestavě,“ uzavřel Ivo Lošťák.

SK Jiskra Rýmařov – FK Šternberk 1:4 (1:1)

Branky: 6. Hleba – 22. a 52. Sedláček, 86. Knebl, 89. Odstrčil.

Rozhodčí: Mayer – Tomanec, Gasnárek. ŽK: Kolísek, Němec – Kuba, Vašička, Drmola, Kopřiva, Knebl. Diváků: 255.

Rýmařov: Pitron – D. Furik, K. Kocúr, Kolísek, J. Kocúr (68. Němec) – Křepelka (46. Tihelka), J. Furik, Palys (76. Marek), Hleba – Navrátil (83. T. Furik), Jeřábek. Trenér: Milan Furik.

Šternberk: Kopřiva – Knebl (90. Mikula), Drmola, Zifčák, Vašička, Zvědělík Vítek, Sedláček (83. Deák), Kuba, Sitta (63. Odstrčil), Komárek. Trenér: Ivo Lošťák.