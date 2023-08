Fotbalisté Šternberka za sebou nemají příliš povedený zápas. Na půdě Bzence schytali čtyři góly, sami se neprosadili ani jednou.

FK Šternberk - FK Nový Jičín | Foto: Marian Jurkulák

„Připravovali jsme se na těžkého soupeře, což se potvrdilo. Ale měli jsme výborný vstup do utkání, vytvořili jsme si šance. Jenže pak šel soupeř z ojedinělé příležitosti do vedení po naší chybě, což nás srazilo. I tak jsme mohli zápas otočit klidně na 4:1,“ hodnotil trenér Šternberka Ivo Lošťák.

Úvodní trefu Bzence obstaral po čtvrt hodině hry Kasala, šternberské šance zahodili Sedláček či Dvořák. „Když takové možnosti neproměníme, tak nemůžeme pomýšlet na body,“ ví Lošťák.

Ve druhé půli pak přišly další branky v síti hostů. Po hodině hry přidal druhý gól v utkání Kasala. „Přišel po chybě stopera, kterého přeletěl míč. Myslím, že rozhodl,“ říkal kouč.

Šternberk se nedočkal ani snížení. Naopak v poslední desetiminutovce ještě dvakrát inkasoval. „Otevřeli jsme to, ale zápas jsme měli dohrát lépe. Třetí gól sehrál soupeř krásně, ale zase jsme při něm propadli ve středu. Vypili jsme si kalich hořkosti do dna. Doufám, že se to nebude opakovat a kluci se z toho poučí. Soupeř nám dal lekci z produktivity,“ pokračoval Lošťák.

Jeho tým navíc už ve 43. minutě přišel o Adama Vítka, který musel střídat a je otázka, zda nebude chybět delší dobu. „Moc nám to nepřidalo. Srazil se tam s protihráčem a pak si stěžoval na bolest zadního stehenního svalu. Uvidíme, co to bude, ale typově moc podobné hráče nemáme,“ říká trenér.

Šternberk tak má bilanci v nové sezoně divize E dvou domácích výher a dvou venkovních proher. „Tentokrát vypadá výsledek hrůzostrašně, ale nepropadli jsme,“ uzavřel Ivo Lošťák.

TJ Slovan Bzenec - FK Šternberk 4:0 (1:0)

Branky: 16. a 59. Kasala, 82. Vaďura, 86. Káňa.

Rozhodčí: Slováček - Prokůpek, Vychodil. ŽK: Mlýnek - Kasala - M. Kuba, Drmola, Hustý, D. Kuba, Smrček. Diváci: 150.

Šternberk: Kopřiva - Knebl (72. Vašička), M. Kuba, Drmola, Zifčák, Vítek (43. Sitta), Dvořák (63. Dittrich), Hustý, Sedláček (72. Komárek), D. Kuba, Smrček. Trenér: Ivo Lošťák.