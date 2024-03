„Jsme rádi, že se nám konečně dařilo v zakončení a dali jsme celkem i dost gólů. Zápas určitě svůj účel splnil a do mistráků teď můžeme jít s čistou hlavou," pochvaloval si bezprostředně po konci zápasu tento 31letý kanonýr a pokračoval: „Po prvních zhruba třiceti minutách jsem ale byl trošku naštvaný, jelikož se nám nedařilo dotahovat finálky. Když na mě ale byla ta penalta, tak už to ze mě ale spadlo a náhle jsem věděl, že to půjde."

Zifčák pak ještě přidal do sítě Čechovic dvě branky, když se jednou trefil nádherně z volného přímého kopu a podruhé nechytatelnou bombou zpoza vápna, na níž gólman jednoduše neměl nárok.

Alespoň trošku si tak dle svých slov zlepšil náladu po přípravě, která až tak střelecky vydařená, stejně jako celý podzim, ze strany šternberských fotbalistů nebyla. „Jinak si ale myslím, že jsme všichni makali dostatečně. Každou středu jsme chodili do posilovny a celkově jsme na tom po fyzické stránce dost dobře. Také jsme si leccos srovnali v hlavách a je nám jasné, že tato druhá půlka už bude těžší," popisuje.

„Nyní už mám také z týmu cítím, že každý konečně pochopil svou roli na hřišti a ví tedy přesně, co má hrát a co se od něj očekává. Doufám tedy, že si to přeneseme i do jara," dodává.