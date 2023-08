„Bude chvilku trvat, než si to sedne za Maru Samka. Potřebovali bychom ještě jednoho hráče do středu zálohy. Také by se hodil útočník, ale úplně s tím nepočítáme, protože útočníci příliš nejsou. Každopádně budeme muset nahradit branky, které nám odešly v podobě Davida Lošťáka a Honzy Tögela. Šanci ale dostanou jiní, uvidíme, jestli někdo vystřelí a dá deset a víc gólů,“ říká trenér Ivo Lošťák.

Bylo jasné, že tak zvučná jména nesežene, přesto tým doplnil. Ze Zábřehu by měl dorazit Michal Sitta, který ale na první utkání ještě nebude k dispozici. Do obrany pak přišel Ondřej Komárek, který strávil rok v dorostu HFK Olomouc a vrací se. V obraně nebo záloze může hrát také další mladík Lukáš Dvořák. Z Medlova pak Šternberk získal Tomáše Knebla, který absolvoval přípravu s třetiligovým Uničovem.

„V rámci možností jsme spokojeni, ale ještě by to chtělo ze dva hráče. Momentálně se ale musíme spokojit s tím, co máme. Uvidíme, jestli se do konce přestupního období ještě něco naskytne,“ prozradil Lošťák.

S jakými cíli tedy půjde Šternberk do ročníku? „Ambice jsou jedna věc a realita druhá. Budeme se chtít pohybovat ve středu tabulky, samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se sezona povedla jak ta minulá. Chceme ustálit kádr a vychovat hráče,“ hlásí kouč.

„Důležitý bude start, loni jsme využili lehčí los. Tentokrát máme doma na začátek nebezpečný Baťov a pak jedeme k mistrovi do Kozlovic. Los je tedy těžší, ale rozhodnou výkony na hřišti,“ uzavřel Lošťák.