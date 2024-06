Fotbalisté Šternberka za sebou mají hodně náročný zápas v divizi E. Na půdě Slavičína museli hrát bez střídání a v duelu o šesté místo získali bod za remízu 1:1.

FK Šternberk | Foto: Jaroslav Doležel

„Měli jsme spoustu zraněných, někteří hráči byli na dovolené, školáci měli maturitní večírky či přijímačky. Musel jsem použít také dva hráče z béčka, kteří to zvládli. Třeba Gábor s námi ani netrénuje a přijel pouze z Prahy odehrát zápas. Na lavičce jsem měl pouze svého asistenta,“ řekl na úvod trenér Šternberka Ivo Lošťák.

Hned ve druhé minutě nastřelil Slavičín břevno, Šternberk přežil úvodní tlak a následně se začal také osmělovat. Šanci měl Zifčák, který šel sám, ale nedal.

„Stál proti nám velice kvalitní soupeř, doma jsme s ním prohráli a chtěli jsme mu to vrátit. Museli jsme tomu však uzpůsobit tempo, věděli jsme, že v parném počasí nám budou ubývat síly,“ popisoval Lošťák, jehož tým několikrát podržel brankář Kopřiva.

Čtvrt hodiny před koncem šli hosté dokonce do vedení. Po individuální akci předložil Zvědělík míč Sedláčkovi, který zasekl brankáře, položil si ho a dal gól. O tři minuty později šel navíc Slavičín do deseti, protože Kalus fauloval unikajícího Zifčáka.

„Soupeř prostřídal, využil všech pět možností a dal tam čerstvé mladíky. Navíc neměli co ztratit,“ říkal Lošťák s tím, že výhoda jednoho hráče nebyla zase taková, jak by se mohlo zdát, jelikož on neměl možnost střídání.

Tři minuty před koncem pak Slavičín i přes oslabení dokázal vyrovnat. „Pěkná akce. Těsně předtím šel ale Zifčák sám a nedal. Místo, abychom vedli 2:0, jsme z protiútoku inkasovali,“ litoval.

„Mohli jsme vyhrát, ale asi by to nebylo zasloužené. Dělba bodů je spravedlivá. S bodem jsem spokojený,“ dodal. Šternberk je stále ve hře o šesté místo. Ztrácí na něj bod a musí tak porazit Skaštice a Slavičín zároveň nesmí vyhrát v Přerově.

„Mohli jsme to mít ve svých rukou. Pokud by Slavičín zaváhal, tak máme šanci. Když ne, tak se nic nestane. Sedmým místem splníme cíl,“ uzavřel Lošťák.

FC TVD Slavičín - FK Šternberk 1:1 (0:0)

Branky: 87. Školník - 76. Sedláček.

Rozhodčí: Pavlas - Pavlica, Daniel. ŽK: Naňák - Kopřiva. ČK: 79. Kalus (Sla). Diváci: 100.

Šternberk: Kopřiva - Knebl, Drmola, Zifčák, Gábor (90+5. Kubíček), Vašička, Zvědělík, Hustý, Sedlařík, Sedláček, D. Kuba. Trenér: Ivo Lošťák.