Další úspěšný víkend mají za sebou fotbalisté Šternberka. Díky brankám střídajících Zvědělíka a Sedláčka vyhráli 2:0 na půdě Baťova, pro který to byla první porážka na vlastním hřišti. Šternberk dotírá na první místo.

„Byl jsem na operaci, takže jsem měl spoustu času soupeře nasledovat a detailně rozebrat. Byli jsme perfektně nachystaní a kluci plnili do puntíku taktické plány. Bylo to vyrovnané utkání, ve kterém bylo jasné, že rozhodne jeden gól, o který jsme byli lepší,“ začal trenér Šternberka Ivo Lošťák.

Na první branku přitom diváci čekali 69 minut. Poté se prosadil František Zvědělík, který byl na hřišti pouhých šest minut. „David Lošťák mu jej nachystal po krásné přihrávce Patrika Hustého a Franta to z jedničky nekompromisně uklidil,“ přiblížil hostující kouč.

O čtyři minuty později na něj navázal Štěpán Sedláček, který se na hřiště dostal ve stejnou dobu jako jeho spoluhráč a bylo to 2:0.

„Zavánělo to ofsajdem, domácí se zlobili, ale ze střídačky to nebylo příliš vidět. Laďa Koutek poslal dlouhý balon a Franta Zvědělík míč předložil Sedláčkovi před prázdnou bránu, krásná akce,“ popsal Lošťák.

Ve zbytku utkání už si Šternberští vítězství pohlídali a byla to první porážka Baťova před vlastními fanoušky. „Věděli jsme, že jsou doma silní. Říkal jsem klukům, že málokterý klub zvládne všechny domácí zápasy bez prohry a že je ideální čas, aby doma zaváhali. Sledoval jsem je před čtrnácti dny s Kozlovicemi, kdy to v závěru zvládli a jsem rád, že tentokrát to už nezvládli,“ usmíval se trenér.

„Jsem moc spokojený, protože to byl velice těžký zápas proti těžkému soupeři,“ dodal Lošťák.

Díky vítězství se nováček ze Šternberka přiblížil prvnímu místu, které drží Kozlovice, na pouhé tři body. „Hezky to vykrystalizovalo. O to víc nás mrzí zaváhání v Holešově, kde jsme měli na tři body. Jsme jenom rádi za to, kde jsme,“ sdělil Lošťák.

Nyní čeká jeho svěřence další důležitý zápas. V pátek změří síly s Novými Sady, které jsou o místo za nimi na čtvrté příčce a ztrácí šest bodů.

„Baťovem nám začala těžší polovina jara. První zápas o šest bodů jsme zvládli, teď to bude zase o šest bodů,“ uzavřel Ivo Lošťák.

SK Baťov - FK Šternberk 0:2 (0:0)

Branky: 69. Zvědělík, 73. Sedláček.

Rozhodčí: Slabý - Prokůpek, Slováček. ŽK: Ondráš, Kadlec - Drmola, Hustý, Zvědělík. Diváci: 154.

Šternberk: Kopřiva - D. Lošťák (81. Vašička), M. Kuba, Drmola, Zifčák (63. Zvědělík), Tögel (63. Sedláček), Koutek, Hustý, D. Kuba (88. Dittrich), Smrček, Samek. Trenér: Ivo Lošťák.

