Fotbalisté Šternberka generálku na start soutěže nezvládli. Víkendové utkání s Rýmařovem na umělé trávě v Řepčíně prohráli 1:3.

Fotografie z utkání 1. kola divize E mezi celky FK Šternberk a 1. HFK Olomouc | Foto: Deník/David Kubatík

Přitom do zápasu lépe vstoupili svěřenci Ivo Lošťáka, kteří se dostali do vedení po trefě Sedláčka.

„Začali jsme velice aktivně, dali jsme rychle gól a byly tam další tři situace, které jsme měli dohrát, ale brankou neskončily. V první půli jsme soupeře do žádné šance nepustili,“ hodnotil šternberský trenér.

Jenže Jiskře se ještě do přestávky povedlo srovnat. „Zbytečnou hrubou chybu udělal Martin Kuba a soupeř ji potrestal,“ litoval Lošťák.

Ve druhé půli to byl už jen Rýmařov, kdo dával góly. Prosadil se dvakrát, díky čemuž zvítězil 3:1. „Utkání bylo ovlivněné větrem. Ve druhé půli už byl soupeř lepší. Porážka nemá nějaký zásadní vliv. Pro nás to byla dobrá prověrka a ukázalo se, že když nedáme šance a pustíme do nich kvalitního soupeře, tak je potrestá,“ hodnotil Lošťák.

Ten měl k dispozici kompletní kádr kromě stopera Adama Vítka. Může se tak chystat na sobotní vstup do jarní části divize E na půdě HFK Olomouc. „V sestavě nějaké drobné změny budou. Ještě musíme v týdnu na některých věcech zapracovat,“ prozradil Lošťák.

FK Šternberk - SK Jiskra Rýmařov 1:3 (1:1)

Branky: Sedláček - Čikl, Navrátil, Jeřábek.

Šternberk: Kopřiva - Koutek, Vašička, M. Kuba, Smrček - Samek - Sedláček, Hustý, Zifčák - Tögel, Zvědělík. Střídali: Šimek - Drmola, D. Kuba, Lošťák, Gábor. Trenér: Ivo Lošťák

Rýmařov: Kameník – D. Furik, Kneifel, K. Kocúr, Křepelka – Navrátil, M. Furik, Konečný, J. Kocúr – Čikl. Jeřábek. Střídali: Kršek, Dostál, Tihelka. Trenér: Milan Furik.