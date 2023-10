„První půl hodinu jsme hráli to, co jsme chtěli, ale potom se zápas rozhodl tím, že jsme třikrát inkasovali,“ řekl trenér Šternberka Ivo Lošťák.

Hned dvakrát se do přestávky trefil Luboš Miklovič. Poprvé ve 29. minutě doklepl do sítě centr, poté přešel individuálně přes dva hráče a obstřelil brankáře Kopřivu ránou na zadní.

Mezi jeho trefy vměstnal tu svoji ještě ve 31. minutě Michalec, který hlavičkoval na malém vápně. „Dvakrát jsme propadli na pravé straně. Sami jsme byli dopředu neškodní, měli jsme jen jednu střelu,“ popisoval Lošťák.

„Řekli jsme si, že do druhé půle nastoupíme jako by byl stav 0:0,“ prozradil kouč. A bez gólů vydrželo druhé dějství do 70. minuty, kdy se trefil Jahoda. V 72. minutě navíc udělal chybu při rozehrávce brankář Kopřiva a Miklovič zkompletoval hattrick.

„Je to nadstandardní hráč, který má postavu i fyzické předpoklady. Těžko se brání a góly dává po zásluze. Byl to nejlepší soupeř, který je plným právem na prvním místě. Byl lepší a my jsme jim ke gólům pomohli. Chyby pramenily z tlaku soupeře, ale neměly by se stávat,“ glosoval Lošťák.

„Výsledek vypadá hrozivě, ale hra tak špatná nebyla. Hrál se dobrý fotbal, ale chyby jsme tentokrát nedokázali napravit. Dali nám lekci z produktivity,“ uzavřel kouč.

FC Strání - FK Šternberk 5:0 (3:0)

Branky: 29., 41. a 72. Miklovič, 31. Michalec, 70. Jahoda.

Rozhodčí: Gasnárek - Budovič, Prokůpek. Bez karet. Diváci: 262.

Šternberk: Kopřiva - Knebl, M. Kuba, Drmola (78. Blechta), Sitta (59. Sedláček), Vašička, Zvědělík, Dvořák (46. Vítek), Hustý, D. Kuba (46. Komárek), Smrček. Trenér: Ivo Lošťák.