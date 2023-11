Šternberk tým doplnil mladými kluky, přesto tým skončil po polovině divize E na pátém místě. „Vzhledem k tomu, že nám odešli důležití hráči, tak jsem byli v očekávání a zvládli jsme to na něj. Umístění je příjemné, navíc jsme do sestavy začlenili mladé kluky,“ vypočítával kouč Ivo Lošťák.

Jeho tým sbíral body hlavně doma, kde z osmi zápasů prohrál jediný až ten poslední se Slavičínem. Ztratil také remízou s nedalekou Holicí. „Ten poslední zápas byl smolný, vedli jsme, pak jsme šli za stavu 1:1 sami na branku. Naopak soupeř nás dvakrát potrestal a více šancí neměl. Nejvíce mě ale mrzí utkání s Holicí, což byl náš nejhorší zápas - hlavně druhý poločas,“ hodnotil Lošťák.

Zato venku to jeho týmu příliš nejde. Získal v sedmi zápasech stejný počet bodů. „Je to o šancích a jejich proměňování, protože si je v každém zápase vytvoříme. Nemáme ale střelce, které jsme měli v minulých sezonách,“ narážel na odchod Tögela a Lošťáka. Nejlepším kanonýrem je Pavel Zifčák se šesti góly. „Jsem rád, že se rozstřílel,“ dodal Lošťák.

Dva venkovní duely navíc Šternberku výsledkově nevyšly. V Bzenci 0:4 a ve Strání 0:5. „Ač byly zápasy divoké, tak hra nebyla špatná. Za celý podzim jsme herně nepropadli,“ byl spokojený Lošťák.

Ten navíc musel oproti úspěšné minulé sezoně změnit rozestavení. „Chtěli jsme praktikovat podobný styl jako loni na dva útočníky. Moc se nám to nedařilo a dostávali jsme dost gólů. Přešli jsme na 4-1-4-1 a trošku jsme přeskládali posty,“ prozradil Lošťák.

Po odchodu Samka navíc musel najít šestku, což se podařilo v Tomáši Drmolovi, který je se třemi góly druhým nejlepším střelcem týmu. „Zvykal si na nový post, nebylo to pro něj jednoduché. Zabydlel se tam a chytlo to nějaký ráz. Také mužstvo si na to muselo zvyknout. Prosazoval se ze standardek, ve kterých je vzhledem k výšce a zkušenostem nebezpečný. Budu rád, když bude pokračovat,“ říká Lošťák.

Jeho týmu se navíc vyhýbala zranění, jedno větší ale přece jenom bude muset tým řešit. Přišel totiž o kapitána Martina Kubu. „Jde na operaci s křižákem, celé jaro bude mimo, tak se musíme podívat po alternativách,“ prozradil Lošťák, že mu bude chybět klíčový stoper.

A co další změny? „Nemáme důvod dělat velké změny, chceme zapracovat co nejvíce našich hráčů. Už jsme nějaké zapracovali, čekali jsme, jestli na to budou mít a ukazuje se, že když přijdou v dobrém okamžiku a vhodně se doplní, tak do budoucna to nemusí být špatné,“ hlásí kouč.

Zimní přípravu by pak měl odstartovat Šternberk okolo 12. ledna. „Budeme pracovat na obranné fázi, abychom nedostávali tolik gólů. A také na tom, abychom dohrávali šance,“ uzavřel Ivo Lošťák.