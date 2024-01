Musí se však obejít bez kapitána a důležitého stopera Martina Kuby, který podstoupil operaci předního zkříženého vazu a do jarní části tak nezasáhne.

Přípravné zápasy:



SO, 26.1. 10.00: Šternberk - Bohuňovice

PÁ, 2.2. 18.00: Šternberk - Dolany

SO, 10.2. Soupeř v jednání

SO, 17.2. ??: Sigma U19 - Šternberk (Řepčín)

SO, 24.2. 14.00: Krnov - Šternberk

Kvůli tomu by se měl tento týden k týmu připojit stoper z I. A třídy. Z vedoucího týmu soutěže Olešnice by měl dorazit na zkoušku Adam Vlk. „Zranění Martina je pro nás největší ztrátou, ale nějak jsme s tím počítali. Adam by byl náhradou a případnou alternativou. První týden přípravy neabsolvoval kvůli pracovním povinnostem,“ sdělil Ivo Lošťák.

Kromě Kuby momentálně nemá k dispozici ani pracovitého záložníka Tomáše Knebla, který ve Šternberku hostoval z třetiligového Uničova, se kterým se zapojil do zimní přípravy. „Uvidíme, jak to s ním dopadne. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby tady byl ještě na jaře,“ prozradil Lošťák.

Tým naopak udržel Petra Zifčáka, kterého lákal účastník divize F Břidličná, která je předposlední a snaží se zbrojit v boji o záchranu. „Pro mě je důležitá informace, že u nás zůstává,“ uznal Lošťák. Právě do Břidličné totiž zamířil ze Šternberka nedávno další bývalá opora Jan Tögel.

Šternberk pak ještě testuje útočníka Dušana Deáka, který byl naposledy hráčem Bruntálu, který v divizní skupině F získal pouhé čtyři body a je poslední. „Zatím za sebou máme týden. Poctivě maká jako ostatní, ale musí zapracovat na fyzičce a je na něm vidět, že dlouho nehrál,“ hodnotil kouč. Deák se však gólově prosadil v úvodním utkání proti Zábřehu při výhře 2:1.

Celou přípravu zvládne Šternberk ve vlastních podmínkách, dokonce i soustředění, které má naplánované od 6. do 10. února. „Budeme trénovat každý den a kluci budou spát doma. Osvědčilo se nám to v minulém roce a hráči díky tomu nemusí čerpat dovolenou, což u nás bývá problém i ve vložených středách. Ve Šternberku máme momentálně k dispozici vše - i bazén a saunu,“ popsal Lošťák.

Ten má k ruce také novou kondiční trenérku, kterou se stala Veronika Veselská. Do hráčského kádru pak další nové tváře v klubu nehledají. „Vyloženě se po nikom nedíváme, uvidíme, jak to dopadne. Nikde nás bota netlačí a jsme rádi, že máme nahrané body,“ uzavřel Ivo Lošťák.

