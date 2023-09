„Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Že to bude zápas takzvaně o šest bodů. Po těch prohrách na nás samozřejmě ležela taková nepříjemná deka a jsme rádi, že jsme to zvládli. Co se týče samotného utkání, tak si myslím, že jsme už od začátku dominovali a vytvořili si i větší počet šancí. Vyhráli jsme tedy zaslouženě," říkal ihned po zápase tento 28letý borec, který do Šternberka přestoupil už v roce 2016 z olomoucké Holice.

V probíhající 42. minutě tohoto utkání Hustý přihrál do běhu Zifčákovi, který otevřel skóre a osm minut po přestávce pak vystihl špatnou rozehrávku kosteleckých hráčů a zvýšil náskok svého týmu na 2:0. Dosáhl tím zároveň i svého prvního gólu za poslední dvě sezony a konečně tak protrhll předlouhý brankový půst.

„Mám z té trefy obrovskou radost. Spadl mi velký kámen ze srdce. Jsem totiž takový ten sváteční střelec a na hřišti jsem hlavně od toho, abych góly připravoval. V hlavě jsem to ale měl. A nejen já, ale i spoluhráči, kteří mi to všichni přáli. Dneska je to z mé strany 1+1, takže jedině spokojenost," zářil štěstím.

Jak už bylo řečeno, kromě gólového zářezu si Hustý na své konto připsal i asistenci na Zifčákově gólu na konci prvního poločasu. „Byl tam odražený míč na středu hřiště. Šel jsem tedy do souboje a vyhrál ho. Následně jsem viděl, že je Zifi v náběhu. Propíchl jsem tedy míč mezi dvěma obránci a on už šel sám na gólmana," popsal možná nejdůležitější moment zápasu.

FOTO: Šternberk konečně zase vyhrál. Poradil si doma s Kostelcem na Hané

Zatímco Šternberk vyhrál poprvé po třech zápasech, ze kterých vydoloval pouze bod, nováček soutěže z Kostelce na Hané čeká na jakýkoli bod od prvního kola, ve kterém porazil 4:1 Rýmařov. Od té doby prohrál čtyřikrát a krčí se na předposledním místě. Za ním zůstává už jenom Nový Jičín, který dosud nebodoval vůbec. I tak měl ale pro svého soupeře i slova uznání.

„Dá se říct, že mě Kostelec překvapil. Na to, že je to nováček, měl značnou výškovou převahu a opravdu nebezpečně hrozil ze standardek. Svým způsobem to bylo opravdu náročné utkání. Mimo to mě Kostelečtí překvapili i svou agresivitou. To mám sice rád, ale někdy to bylo opravdu přehnané," hodnotil.

Svůj příští zápas odehrají svěřenci Ivo Lošťáka už v neděli 24. září na hřišti Všechovic, jejichž výsledky jsou zatím jako na houpačce. Po úvodních dvou remízách přišlo rovnoměrné střídání výher a proher. Naposledy tým vedený trenérem Lubomírem Kubicou padl 2:0 ve Strání a podle této logiky by tak mělo následovat vítězství.

„Je to hodně nevyzpytatelný soupeř a na jeho hřišti se nikomu lehce nehraje. Co si tak pamatuji, tak tam nikdy nebyl ani nijak zvlášť kvalitní terén. Je tedy otázkou,zda budeme moci hrát kombinační fotbal. Pevně ale věřím, že se naladíme na novou vítěznou vlnu," uzavřel Patrik Hustý.