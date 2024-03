Ač byli herně lepší, nevezou si domů ani bod. Fotbalisté Nových Sadů zajížděli v rámci prvního jarního kola divize E na hřiště Slavičína, který na tom, co se týče bodů, byl stejně jako oni. Bohužel pro ně však promarnili skvělý začátek a následně inkasovali hned třikrát, aniž by si sami také zařvali slovo „GÓL!".

Přestávkové pyro při zápase Nové Sady - Holešov | Video: Deník/David Kubatík

„Pořád si, ještě z přípravy, vlečeme některé herní nedokonalosti. Musím ale říct, že jsme měli o něco složitější přípravná utkání než Slavičín a námi nastavený level byl vidět od první minuty," řekl na úplný začátek svého hodnocení novosadský kouč Rostislav Sobek.

A měl pravdu. Jeho svěřenci začali skvěle a už ve druhé minutě dosáhli prvního gólu. Bohužel pro ně byl však pískán ofsajd. „Tam jsme si to pokazili sami, že jsme si to už při zakončení do prázdné brány nepohlídali," mrzelo zkušeného lodivoda.

A to nebylo všechno. V patnácté minutě totiž dostali Olomoučané možnost zahrávání pokutového kopu, který však Filip Přikryl poslal hodně vedle branky střežené Tomášem Pjajkem. „V tom už jsme za poslední dva roky nejspíš mistři světa. Nemáme snad hráče, který by byl schopen proměnit penaltu. Asi před třemi týdny zase Ždánský přestřelil asi o tři metry," lomil rukama Sobek.

Mora doma zahodila i druhý mečbol. O postupujícím se rozhodne v úterý v Liberci

A tak domácí borci ve 30. minutě trestali. O první gól za Kofroňovými zády se postaral Vlastimil Juřica a za stavu 1:0 pro Slavičín se pak šlo i do šaten. „Po tom dobrém začátku jsme si už asi začali myslet, že to půjde samo a polevili jsme v koncentraci. Z toho přišla naivní klička v rozehře, kterou soupeř nekompromisně potrestal," popisoval šéf novosadské lavičky.

Další dva údery si domácí nechali na poslední třetinu utkání. V 72. minutě zdvojnásobil jejich vedení Adam Jakubowicz a o deset minut později uzavřel na konečných 3:0 Matěj Kořenek. I přes jasnou herní převahu tak na hřiště na novosadském sídlišti žádný bod nedoputoval.

„O poločase jsme byli odhodláni výsledek zvrátit. Pak jsme si ale znovu nepohlídali odražený míč po standardce, což soupeř znovu okamžitě potrestal. U třetí branky pak udělal malou chybku i brankář. Chtěli jsme jaro odstartovat dobře a stejně jsme i do zápasu po všech směrech vstoupili. Bohužel jsme ale místo toho, abychom zápas do 30. minuty rozhodli, soupeře nepochopitelně vzkřísili," pokračoval trenér černo-žlutých.

MSFL na Července. Uničov v azylu zvládl duel s Brodem i přes zranění opory

Nové Sady tak mají za sebou už dva zápasy s tímto soupeřem, který je nyní v tabulce před nimi o tři body a na pátém místě. A celková bilance? Všech šest bodů zůstalo ve Slavičíně. Ten totiž v prvním zápase na Sadech rozhodl o své výhře 2:1 vyloženě v poslední sekundě.

„Myslím si, že by nám trenér Slončík za těch šest bodů, které jsme jim darovali, mohl nasadit na hlavy mikulášské čepice. Mužstvo ale máme kvalitní a časem se v tom všem nějak zorientujeme. V tuto chvíli je ale herní projev z naší strany dost naivní," uzavřel Rostislav Sobek.

Jeho svěřenci jsou tak po prvním jarním kole s 22 body osmí s dvoubodovou ztrátou na Šternberk a Holešov a tříbodovým polštářem na devátou Holici. V příštím zápase je pak doma čeká další soupeř ze Zlínského kraje - Skaštice.

FC TVD Slavičín - FK Nové Sady 3:0

Branky: 30. Juřica, 72. Jakubowicz, 82. Kořenek.

Rozhodčí: Gasnárek - Mayer, Štipčák. ŽK: Pjajko, Hamalčík (oba SLA). Diváci: 100.

Slavičín: Pjajko - Hamalčík, Staněk (85. Kostka), Kořenek, Jakubowicz, Naňák (87. Lukáš), Goňa (25. Hradil), Školník, Vincour, Vašulka, Juřica (87. Chrudina). Trenér: Petr Slončík.

Nové Sady: Kofroň - Krátký (80. Dokoupil), Pančochář, Foukal, Fládr, Rus, Machálek, Přikryl, Sobek, Ždánský, Ambrož. Trenér: Rostislav Sobek.