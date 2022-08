Zatímco ve Šternberku v šesté minutě Holice vedla, proti Slavičínu už v deváté minutě prohrávala. „Nepomohlo nám to, ale zápas přece nekončí po devíti minutách. Měli jsme dalších osmdesát na to s tím něco udělat,“ začal s hodnocením domácí kouč Jiří Derco.

Ještě do poločasu jeho hráči inkasovali podruhé, ale dvě minuty před přestávkou snížil Doseděl.

„Soupeři nás poráží jednoduchými věcmi, hlavně důrazem, to je alfa a omega. Například při druhém gólu jsme byli špatně postaveni. Stačilo udělat dva kroky doleva a situace by nevznikla,“ kritizoval Derco.

Ani branka do šatny však HFK nepomohla. Chvíli po změně stran totiž udělal jeden z domácích hráčů chybu a Slavičín trestal gólem na 3:1.

„V pauze jsme zkusili psychologický tah, vše nám mělo hrát do karet, soupeř měl být pod tlakem, ale svojí kvalitou a zkušeností si to uhrál. My navíc dostaneme takový gól, že máme míč pod kontrolou, jde do autu a náš hráč do toho zasáhne a situaci soupeři vyřeší tím, že mu to nahrál a dal nám hřebík,“ kroutil hlavou Derco.

Do konce zápasu ještě padly tři branky a konečný výsledek zní 2:5.

„Soupeř nás předčil po všech stránkách a hlavně důrazem. Zaslouženě vyhrál. My chodíme pořád okolo stejného problému a v momentální situaci to nemá východisko. Čekáme na hráče, kteří přijedou z dovolené. Tím se to snad zvedne a mužstvo půjde nahoru. Vše je o psychické stránce,“ věří kouč.

Jiřímu Dercovi totiž chyběli Ondřej Buček, Jan Kadlec a Bohdan Paar. „Když chybí jeden ze základu, tak to utáhnete, ale tři už jsou moc. Nemáme tam teď hráče, který by tomu dal řád a klid. V tom spoléháme na zkušenosti Ondry Bučka,“ prozradil Derco.

„Naopak jsem zklamaný z hráčů, kteří dostali šanci, protože to nezvládli,“ dodal.

V další kole čeká Holici venkovní duel ve Skašticích a Jiří Derco ví, v čem se budou muset jeho svěřenci zlepšit. „Soupeř nám ukázal, v čem máme tu slabinu. Kromě důrazu je to také chytrost řešení situací. Vše je propojené, kádr je mladší a snažíme se na tom pracovat. Ale zatím na to není vyspělý. To byl problém i v minulé sezoně. Navíc hráči neplní pokyny, neumí si to v té hře načíst. Nechci říct, že se nesnaží, ale snaha je na tuto soutěž málo,“ uzavřel Jiří Derco.

1. HFK Olomouc - FC Slavičín 2:5 (1:2)

Branky: 43. Doseděl, 80. Hrdlička - 9. a 54. Fiala, 29. Malenovský, 60. Žůrek, 75. Staněk.

Rozhodčí: Dorotík - Ciesla, Ehrenberger. ŽK: Žídek, Nováček, Hrdlička. Diváci: 51.

HFK Olomouc: Machalický - Žídek, Zeman (61. Novotný), Doseděl, Krejčí, Filípek (75. Hrdlička), Nováček, Červenka, Bernatík (86. Sehnal), Pavelka, Stoppen (86. Lang). Trenér: Jiří Derco.

